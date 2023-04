La nota settimanale di Confagricoltura

Sul ruolo dei biocarburanti nel processo verso la neutralità climatica si registra una netta diversità di vedute tra Unione europea e Stati Uniti.

A fine marzo, il Consiglio Energia della Ue, con l’astensione dell’Italia, ha deciso – a partire dal 2035 - la sospensione delle vendite di auto e furgoni con motori endotermici. Stabilita solo una deroga per i motori alimentati con “e.fuel”, un carburante sintetico ancora in fase di sperimentazione. Esclusi, invece, i biocarburanti che, però, continueranno ad essere utilizzati nei trasporti marittimo ed aereo.

Prima di partire per la recente missione a Pechino con il presidente Macron, la leader della Commissione europea von der Leyen ha tenuto un discorso sulle relazioni tra Ue e Cina, in occasione di un incontro organizzato da due tra i più autorevoli centri studi specializzati nell’analisi delle tendenze politiche, economiche e sociali in Cina.

“Per la fornitura di terre rare – indispensabili per la transizione verde – ci affidiamo ad un solo fornitore che è la Cina”, ha messo in evidenza la von der Layen. Il 97% del litio e il 98% del magnesio consumati nella Ue arrivano dalla Cina. Inoltre, ha aggiunto, “le batterie che alimentano i nostri veicoli elettrici aumenteranno la domanda di litio di 17 volte entro il 2050”.

Per ridurre la dipendenza dalle importazioni e garantire le forniture, la Commissione ha presentato un apposito programma, il “Critical Raw Materials Act”, che non darà risultati nel medio termine.

Per centrare l’obiettivo della neutralità climatica, negli Stati Uniti è stato varato il Piano di riduzione dell’inflazione (“Inflation Reduction Act”) che ha confermato i crediti di imposta in vigore per i biocarburanti. Non solo: per aumentare la produzione, è stata ampliata la platea dei beneficiari degli incentivi pubblici. Alla base di questa decisione, c’è la presa d’atto che i biocarburanti consentono una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 60 e l’80% rispetto a benzina e gasolio.

In sintesi, fissato l’obiettivo, gli Stati Uniti hanno scelto la via della neutralità tecnologica. L’Unione europea, almeno nel medio periodo, ha imboccato la via della dipendenza dalle importazioni dalla Cina per l’affermazione delle auto elettriche.

La questione della dipendenza dalle importazioni non tocca l’agricoltura europea che assicura la copertura del fabbisogno interno per le materie prime di base destinate all’alimentazione. L’Unione, inoltre, è il primo esportatore al mondo di prodotti agroalimentari. Tuttavia, la sicurezza alimentare non è garantita una volta pe tutte. Il potenziale produttivo va tenuto sempre al riparo da visioni antiscientifiche e da scelte penalizzanti per la competitività delle imprese.