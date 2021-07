La selezione “Lady Luna” battezza la limited edition della Carpenè-Malvolti dedicata ad Hugo Pratt

È "Lady Luna" - protagonista della storica campagna di comunicazione, che il celebre disegnatore Hugo Pratt realizzò per la Carpenè-Malvolti nel 1993 - la prima selezione della storica Cantina,dedicata appunto ad Hugo Pratt. La nuova limited edition si compone di appena 1.993 esemplari, in ragione ed in omaggio all’anno in cui è stata realizzata l’esclusiva campagna firmata da Hugo Pratt; e la cuvèe prescelta per rappresentarla è quella del Prosecco D.O.C. Rosé, solo in formato Magnum.

In questa occasione più che mai, il Prosecco D.O.C. Rosé - oltre a rappresentare un inno al Territorio a cui l’Impresa è storicamente legata - si presenta come icona di sensibilità femminile dello storico Marchio nell’interpretazione enologica e nello stile estetico che ben si coniuga con quello spumeggiante e brioso della figura femminile stilizzata nel ritratto di Pratt.

Infatti, "Lady Luna" è l’immagine che il celebre disegnatore ha creato per la Carpenè-Malvolti facendosi ispirare dalla pubblicità già prodotta per la RAI, in cui una luminosa luna in cielo sulle note di "One more Kiss" - del celebre noto pianista e compositore greco Vangelis - si dissolve man mano che il piano si stringe in una coppa di spumante Carpenè-Malvolti, accompagnata dallo slogan “Prosecco Carpenè-Malvolti e la vita è una quotidiana meraviglia”.

Il primo esemplare della nuova selezione spumantistica si propone dunque come icona di stile e la scelta del Prosecco D.O.C. Rosé quale selezione per incarnarla è un modo per sottolineare come la Carpenè-Malvolti sia da sempre attenta ed impegnata a dare al consumatore innovative dinamiche per vivere la socialità con classe ed eleganza in perfetta sintonia e coerenza con cui "Lady Luna" si manifesta nelle tavole del magistrale Hugo Pratt.

Il Vino Spumante dedicato alla straodinaria occasione risulta così fresco, leggero, elegante e versatile; nasce dalla mirabile unione della Glera con il Pinot Nero, che gli conferiscono un gusto rotondo, morbido ed equlibrato. Il Prosecco D.O.C. Rosé all’olfatto si fa riconoscere per i sentori di fiori bianchi e di frutta bianca nonchè di frutta rossa come fragola e lampone, così come alla vista appare rosa tenue con un perlage fine e persistente.