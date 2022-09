La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: aiutare l’ambiente attraverso modelli alimentari sani e rispettosi del territorio

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel diciannovesimo appuntamento si parla di modelli alimentari sani e rispettosi dell’ambiente, in grado di contenere gli sprechi, preservare le tradizioni locali e tutelare la biodiversità.

Le prime raccomandazioni sul consumo di alimenti che considerino sia il loro contenuto nutrizionale che il loro impatto sulle risorse naturali, risalgono al 1986 e sono state redatte da Gussow e Clancy, due ricercatori dell’Università della Columbia e di Syracuse di New York. Gli autori coniano il termine di “dieta sostenibile”, rifacendosi a quello di “agricoltura sostenibile”, come attività che non spreca risorse naturali e produce alimenti per il consumo locale e stagionale. Da allora il concetto si è ampliato, e nel 2019 la FAO (Food Agricolture Organization) e l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), definiscono le “diete sane e sostenibili” considerando non solo la sostenibilità nutrizionale e ambientale ma anche quella sociale, economica e culturale (vedi immagine). La definizione prende in considerazione, quindi, tutte le politiche da mettere in opera in ambito alimentare per il raggiungimento di obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDGs: Sustainable Development Goals).

Definizione di diete sane e sostenibili per il raggiungimento di alcuni SDGs

Vista l’importanza del tema, il CREA ha inserito apposite raccomandazioni nelle “Linee Guida per una sana alimentazione”, per orientare la dieta verso modelli alimentari sostenibili dal punto di vista ambientale (in particolare per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra), sociale, economico e nutrizionale.

L’urgenza del problema è stata messa in evidenza nel 2019 da una pubblicazione curata dell’Eat Lancet Commission (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext ), in cui si propone di modificare le politiche alimentari del mondo orientandole verso una dieta a forte componente vegetale che, secondo il rapporto, è l’unica sostenibile sia dal punto di vista nutrizionale che ambientale.

Nel 2021, sono state organizzate dal CREA Alimenti e Nutrizione, quattro videoconferenze partendo proprio da questa pubblicazione. Il video-racconto qui sotto illustra come colleghi che svolgono ricerche con approcci estremamente vari – trasversali e di filiera – si siano interrogati sulla transizione verso un sistema agro-alimentare più sostenibile, grazie ad approcci alternativi di facilitazione anche ludici.

