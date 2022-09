La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: approcci agroecologici nel biodistretto del Chianti

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civil

Da qui la collaborazione con il progetto UNISECO del CREA Politiche e Bioeconomia, conclusosi da poco, teso a individuare gli approcci agroecologici più efficaci per assicurare la sostenibilità socioeconomica delle aziende agricole, la resilienza dell’ecosistema agroalimentare locale e per tutelare al tempo stesso la biodiversità e il paesaggio nelle aree rurali.

Il Biodistretto del Chianti

L’area del Chianti è nota a livello internazionale per la produzione di vino di qualità associata ad un turismo rurale molto sviluppato. Il territorio è caratterizzato da un equilibrio peculiare tra sistema insediativo storico, produzioni agricole e paesaggio, che, tuttavia, può essere minacciato da uno sviluppo rurale non armonico.

I maggiori rischi di degrado del paesaggio (naturale e culturale) sono associati alla riconversione colturale (ad esempio da uliveto a vigneto specializzato), all’abbandono delle superfici agricole marginali – con il progressivo avanzamento incontrollato del bosco – e all’urbanizzazione: minacce per quelle immagini rurali, ormai parte dell’immaginario collettivo globale, che rendono così rinomata ed unica al mondo la zona del Chianti.

A ciò, si aggiungono il problema della gestione delle crescenti popolazioni di fauna selvatica e lo scarso sviluppo di filiere locali di prodotti diversi dal vino, che tradizionalmente sono stati legati al territorio (olio, formaggi, carni e salumi, legumi, zafferano, produzioni orticole e cerealicole di piccola scala). La riduzione della diversificazione della maglia agraria e l’intensificazione della gestione dei vigneti provocano consumo di suolo e inquinamento di aria e acqua, riducendo la possibilità di recuperare terreni per ripristinare filiere agroalimentari abbandonate.

In questo contesto nasce il Biodistretto del Chianti, un’iniziativa di un gruppo di viticoltori biologici e altri attori locali, che hanno riconosciuto l’esigenza di un nuovo modello di governance del territorio. Il Biodistretto vuole valorizzare l’ampia gamma di servizi forniti dagli agroecosistemi locali, anche attraverso la (ri)diversificazione delle filiere agroalimentari locali.

Nel diciassettesimo appuntamento parliamo del biodistretto del Chianti e di come occorre ripensare la gestione del territorio, in vista di una transizione verde. Oltre ad aumentare le produzioni agricole biologiche, quali azioni possono creare un sistema agricolo sostenibile e resiliente?

