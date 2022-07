La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: approcci innovativi per la resilienza al cambiamento climatico nel Mediterraneo

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel quinto appuntamento il focus si concentra sulla nuova sfida posta all'agricoltura dalla crisi climatica e la ricerca alla risposta determinante per la domanda: come produrre di più con meno? Il CREA ha sviluppato il progetto CHANGE-UP con il suo Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, che sperimenterà nei paesi del bacino del Mediterraneo sistemi di coltivazione di cereali innovativi utilizzando popolazioni evolutive (EP) di frumento tenero in rotazione colturale con cece o trifoglio e linee di grano perennante (NPG).

Il ruolo del CREA in questo progetto è quello di valutare la qualità delle popolazioni evolutive e dei grani perenni cresciute nei Paesi del Mediterraneo, partners del progetto. Si è, infatti, alla ricerca di piante che assicurino gli standard tecnologici, nutrizionali e merceologici richiesti dal mercato.

