La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: Cantieri di lavoro per la gestione sostenibile del verde

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel ventitreesimo appuntamento si parla della gestione del verde. Gli alberi delle nostre città ci offrono molti e significativi benefici, forniscono servizi ecosistemici e migliorano la qualità della vita. Vanno gestiti, però, con tecniche sostenibili che valorizzino biomassa legnosa residuale prodotta. Ma come? Negli ultimi anni si stanno diffondendo in Italia tecniche di gestione e cura degli alberi nei siti urbani basate sul tree-climbing, che si affianca al tradizionale metodo che prevede l’impiego di una piattaforma di lavoro elevabile. Scopriamo il programma di ricerca AGROENER-Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia, che, attraverso l’analisi di cantieri di lavoro e con l’obiettivo di giungere alla caratterizzazione e modellizzazione dei fattori implicati in queste operazioni, prova a fornire agli operatori del settore elementi utili alle scelte tecniche da effettuare, in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Introduzione

La gestione sostenibile delle città è il punto chiave della transizione ecologica globale e del contrasto al cambiamento climatico. Basti pensare che esse consumano circa il 75% dell’energia globale ed emettono tra il 50 e il 60% dei gas serra totali del mondo. Oggi più della metà della popolazione mondiale (56,2%) vive nelle aree urbane (in Italia, il 69,5%), e le città producono in media oltre il 75% del prodotto interno lordo (PIL).

L’obiettivo, dunque, è rendere sostenibili le città, migliorando insieme la vita dei loro abitanti. Per farlo, occorre intervenire anche sulla natura urbana e, in particolare, su gruppi chiave di organismi: gli alberi, in grado di erogare molti e significativi benefici e servizi ecosistemici. Per esempio, riducono l’effetto isola di calore urbano, aumentano la biodiversità, migliorano il microclima, riducono il particolato atmosferico, assorbono e immagazzinano CO 2 atmosferica e altri inquinanti gassosi, riducono il deflusso delle acque piovane, abbassando così la probabilità di inondazioni, possono contribuire alla riabilitazione di pazienti psichiatrici. La vegetazione urbana contribuisce anche a ridurre l’inquinamento acustico con un effetto barriera.

Alcuni recenti programmi di investimento hanno previsto la messa a dimora di un grande numero di nuovi alberi in città. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede 6,6 milioni di alberi nelle 14 città metropolitane. Ma per potenziare il verde in città occorre prima di tutto curare, mantenere e valorizzare il patrimonio urbano esistente.

Tra le operazioni di gestione, le più frequenti sono la potatura e l’abbattimento. L’esecuzione sostenibile di queste operazioni e lo studio di come valorizzare la potenziale biomassa legnosa residuale prodotta, sono l’oggetto di una specifica Task all’interno del programma di ricerca AGROENER-Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

