La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: CREA Viticoltura ed Enologia per OENOMED, nuovo modello per la filiera vitivinicola

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel diciottesimo appuntamento si parla di percorsi di sostenibilità per la viticoltura. CREA Viticoltura ed Enologia è impegnato con il progetto “OENOMED” nell’ elaborazione di un nuovo modello di viticoltura sostenibile per la filiera vitivinicola italiana

È da almeno venti anni che si è iniziato a parlare di sostenibilità (Johannesburg 2002), e poco meno di viticoltura sostenibile (Risoluzione Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino – OIV CST 1-2004) per la definizione degli obiettivi e delle fasi. Le successive Risoluzioni OIV hanno tracciato le linee-guida per l’applicazione della sostenibilità al settore vitivinicolo (Risoluzione OIV CST 1-2008) e infine, nel 2016, la Risoluzione OIV CST-518 ne ha definito i tre pilastri fondamentali e la loro interconnessione (vedi Figura seguente). La viticoltura sostenibile è così definita come la sintesi di un concetto ampio che abbraccia certamente i tipi di viticoltura da noi conosciuti (integrato, biologico, biodinamico, di precisione) e in cui rientrano aspetti ambientali ed economici insieme, ma con l’inserimento di una forte dose di motivazioni etico-sociali.

In pratica, ciò significa che un produttore sensibile alle questioni ambientali e che già utilizza, ad esempio, metodi di produzione che prevedono meno chimica per i trattamenti a difesa delle fitopatie della vite o minor uso di concimi minerali, si trasforma in un viticoltore che fa viticoltura sostenibile se ha a cuore anche la tutela di risorse di interesse collettivo. Cioè, se concorre alla tutela e alla valorizzazione di risorse di proprietà pubblica, quindi di tutti, ed esauribili. Questo è il caso, ad esempio, della risorsa acqua nonché della biodiversità. Se il viticoltore si preoccupa di quanta acqua consuma nelle attività del suo ciclo produttivo ed intende ridurne il consumo, si attiverà, di conseguenza, anche per non inquinarne la fonte di provenienza (pozzi, falde), intraprendendo così un percorso di viticoltura sostenibile. Lo stesso vale per la Biodiversità, risorsa pubblica tra l’altro entrata di diritto, da poco, nella nostra Costituzione. Se il viticoltore ha a cuore la biodiversità di flora e fauna e per questo intende convivere con la presenza, intorno al proprio vigneto, di boschetti, siepi o un po’ di incolto; o se, ancora, preferisce utilizzare anche vitigni autoctoni insieme ad altre varietà nel proprio vigneto, sicuramente si avvia verso un modello produttivo di viticoltura sostenibile.

Nel nostro Paese è da circa un decennio che si è iniziato a parlare di viticoltura sostenibile. Nel 2015 nasce il sistema di certificazione Equalitas, presentato in occasione di Vinitaly 2016 mentre, nel 2019, viene reso pubblico un primo Disciplinare attuativo (realizzato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma VIVA). Ma il primo vero riferimento normativo organico è di recentissima uscita: si tratta del DM 16.03.2022 con cui il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sostenuto dall’apposito Comitato per la Sostenibilità Vitivinicola (CoSVi), pubblica il Disciplinare per il sistema di certificazione della sostenibilità’ della filiera vitivinicola.

