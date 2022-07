La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: i fiori commestibili come nuova opportunità di business

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Il settimo appuntamento allarga l'orizzonte su un settore di nicchia ma dalle ampie potenzialità di crescita e altamente sostenibile: i fiori commestibili. Questa filiera offre nuove opportunità di business e di crescita per i produttori ortofloricoli grazie alla varietà dei prodotti commercializzabili, oltre che sostenibile per sua stessa natura: totalmente bio e a bassissimo impatto ambientale, abbatte l’impiego di acqua e prodotti chimici. Dal punto di vista nutrizionale sono poveri di grassi e ricchi in proteine, sali minerali e vitamine, oltre a contenere carotenoidi, flavonoidi e polifenoli, sostanze antiossidanti che contrastano l’invecchiamento cellulare.

Un nuovo approccio

Negli ultimi anni è sempre più frequente vedere nei ristoranti, in TV e sui social piatti e insalate decorati con fiori o petali. Questi fiori sono commestibili e non sono solo belli, colorati e decorativi, gli chef li inseriscono per aggiungere un gusto o un profumo al piatto. Questa nuova tendenza gastronomica non è originale. Fiori e petali venivano già utilizzati dagli antichi romani in preparazioni dolci e salate, per aggiungere un tocco di eleganza a sontuosi banchetti o aromatizzare il vino. Alcuni fiori fanno già parte della cucina italiana tradizionale, ma molte persone non ne sono consapevoli. I cavolfiori, i broccoli, i carciofi, i fiori di zucca e i capperi sono fiori e infiorescenze comunemente cucinate, ma considerate verdure. In realtà molti altri fiori si possono mangiare, le specie con fiori edibili sono più di 1600, ma siamo più abituati ad utilizzarle per decorare giardini e balconi. Ne sono un esempio le begonie, le petunie, i nasturzi, le viole, i gerani, i garofani e molti altri. Non bisogna commettere l’errore di credere che tutti i fiori siano ugualmente buoni da mangiare. Molti fiori non hanno un buon sapore e possono essere tossici o velenosi (ne sono un esempio l’oleandro e il colchico).

