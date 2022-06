La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: il miglioramento genetico chiave per una agricoltura più produttiva, adattabile e resiliente

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel terzo appuntamento del percorso viene affrontata una sfida epocale, quella di riuscire a produrre cibo per una popolazione mondiale in costante crescita. Il Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, grazie al contributo dei ricercatori Francesca Desiderio, Giorgia Carletti e Marco Possenti, ha pubblicato l'approfondimento "La “sostenibile” leggerezza della genetica in agricoltura".

Sul pianeta Terra oggi vivono otto miliardi di persone e il rapporto delle Nazioni Unite “The World Population Prospects 2019: Highlights”, stima che nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi. Per poter far fronte alle necessità alimentari è ormai imprescindibile ottimizzare l’utilizzo dei terreni agricoli, impiegare in modo sostenibile le risorse del suolo (acqua, materiale organico, minerali) e ridurre le perdite dei raccolti dovute a malattie, carenza d’acqua, terreni troppo compatti e scarse risorse del suolo.

Per affrontare e superare questa sfida sarebbe utile poter disporre di piante perfette. Una pianta perfetta è una pianta capace di resistere ai patogeni (insetti, virus, batteri e funghi), di tollerare le alte temperature (capace di disperdere meno vapore acqueo) e dotata di radici in grado di ottimizzare l’assunzione di acqua e nutrimento in terreni poco umidi, compatti e con scarsi nutrienti.

Dovrebbe, inoltre, riuscire a crescere in modo ottimale quando la quantità e la qualità della luce non sono ideali, poiché molte varietà, in queste condizioni ambientali, escono precocemente dalla fase vegetativa (con una forte riduzione del numero di foglie prodotte) e anticipano la fioritura, che però è scarsa con una conseguente riduzione nella produzione di frutti e semi. Tutte queste caratteristiche ideali, chiamate – caratteri – permetterebbero ad una varietà coltivata di non subire alterazioni nello sviluppo, fioritura, produzione di frutti e semi, contribuendo quindi, a limitare i danni a carico della produzione. Ad oggi non esiste un’unica pianta che racchiuda in sé tutte questi caratteri o, per lo meno, non è stata ancora selezionata. In natura sono presenti varietà resistenti alla siccità, ma suscettibili all’attacco degli insetti, varietà resistenti a patogeni, ma incapaci di svilupparsi all’ombra di altre piante, varietà che in un terreno troppo compatto non riescono a sviluppare un apparato radicale funzionale.

Quello che da sempre l’uomo cerca di fare, attraverso il miglioramento genetico, è di introdurre il maggior numero di caratteri in unica varietà per renderla più produttiva, adattabile e resiliente, gettando le basi per un’agricoltura più sostenibile.

I ricercatori e i tecnici del CREA-Centro di Genomica e Bioinformatica da anni focalizzano la loro attenzione sullo studio dei genomi delle piante e concentrano i loro sforzi nel dipanare l’intricata rete di interazioni tra geni, per capire in quale modo le piante si sviluppano, si riproducono e sintetizzano le molecole utili per il benessere dell’uomo. Non da ultimo, sono impegnati nell’individuare le variabili genetiche capaci di migliorare la produttività e la resistenza/tolleranza delle piante.

Diversi progetti di ricerca in corso presso il Centro impegnano i ricercatori nell’ottenimento di cultivar maggiormente tolleranti alle alte temperature e alla siccità. La carenza idrica rappresenta lo stress ambientale più significativo in agricoltura e il suo impatto sulla produttività è destinato a diventare ancora più significativo nell’area Mediterranea, a causa dei cambiamenti climatici in atto. Partendo dallo studio di specie come frumento, riso e melanzana (progetto ERANET-FOSC CropsForChange) si stanno approfondendo le conoscenze sulla risposta genetica e metabolica, che determina la tolleranza a questi stress. Una volta individuati i possibili geni coinvolti, si caratterizzeranno i mutanti naturali per questi caratteri in melanzana e riso per definire una risposta generale e trasversale nelle varie specie. Questo potrà permettere di selezionare le cultivar di cereali e solanacee con le caratteristiche genetiche migliori per rispondere alla scarsità di acqua e alle alte temperature.