La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: Il progetto carne grass fed beef per la zootecnia

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel dodicesimo appuntamento si prova sfatare un luogo comune: che qualsiasi allevamento bovino non possa essere sostenibile. La produzione zootecnica ha il potenziale per essere una componente importante dell’agricoltura sostenibile a livello globale. Come dimostra l’esempio dell’allevamento bovino per la produzione della carne grass fed beef (grass fed) al pascolo in uliveto, affidato al CREA Zootecnia e Acquacoltura dall’Imprenditrice Anna Federici dell’Azienda Agricola Boccea, e coordinato dalla consulente veterinaria sistemica Francesca Pisseri.

Azienda, territorio, natura e ricerca, integrandosi tra loro, hanno prodotto dati molto interessanti e, naturalmente, all’insegna della sostenibilità.

Un po’ di storia

Per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) lo sviluppo sostenibile “persegue il cambiamento tecnologico e istituzionale in modo tale da garantire il raggiungimento e la soddisfazione dei bisogni umani per le generazioni presenti e future. Tale sviluppo sostenibile (nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca) conserva la terra, l’acqua, le risorse genetiche vegetali e animali, non è lesivo dal punto di vista ambientale, è tecnologicamente appropriato, economicamente sostenibile e socialmente accettabile”

Nello specifico, la FAO definisce l’agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale come processi che devono soddisfare i seguenti criteri:

Garantire i requisiti nutrizionali di base delle generazioni presenti e future, qualitativamente e quantitativamente.

Ormai è acclarato che l’uso di foraggio verde produce una carne con composizione differente da quella degli animali allevati a base di foraggi conservati e mangimi. La carne, infatti, presenta un minore contenuto in grasso e acidi grassi saturi ed un maggior contenuto in grassi polinsaturi (fino al 45% in più). Tra i polinsaturi, gli n-3 aumentano di 3 volte, mentre gli n-6 restano pressoché stabili. Gli animali selezionati dal CREA- Zootecnia e Acquacoltura per la sperimentazione hanno dato un valore medio nei tre anni di 2.29 nel rapporto n6/n3. Questo rapporto non dovrebbe mai superare il valore di 4 o 5. L’altro aspetto, meno noto, ma da non sottovalutare è il contenuto vitaminico (E, A e C). L’apporto fornito attraverso foraggi freschi è sufficiente a coprire i fabbisogni, mentre quando si usano quelli secchi sono necessari integratori specifici.

Fig. 2 – Pascolo dello Studio per la produzione della carne grass fed beef (grass fed) – Foto di F. Pisseri Azienda Boccea

