La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: il suolo, da dove tutto ha inizio

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel ventunesimo appuntamento un podcast di Giuseppe Corti, Direttore del centro CREA Agricoltura e Ambiente, entra nel dibattito della biodiversità.

si tratta di un fenomeno talmente complesso e multisfaccettato da risultare ancora non chiarissimo agli stessi scienziati che la studiano. Difficile da definire e ancor più difficile da misurare, eppure, apparentemente, in teoria, così semplice: si tratta di lasciare alle generazioni future, sempre più numerose, le risorse naturali necessarie per vivere

Se poi si parla di sostenibilità in agricoltura non si può prescindere dal Suolo, da cui tutto ha inizio. Tante le problematiche che ne compromettono salute e fertilità; dalla sostanza organica alla biodiversità, dall’erosione fino alla salinizzazione. Peccato che i tempi del suolo siano ben altri rispetto ai nostri… La strada è lunga, insomma, ed è tutta in salita.

Clicca qui per ascoltare il podcast