La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: Il verde, una opportunità da reinventare

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel ventiquattresimo appuntamento si parla di verde per la sostenibilità urbana: come reinventare le nostre città?

L’infrastruttura verde nelle città è una combinazione unica di obiettivi e vantaggi economici, sociali e ambientali che, però, per essere efficace e duratura richiede una pianificazione lungimirante, competente ed evidence-based, una realizzazione attenta e una gestione accurata e responsabile.

Quali sono le regole per ottenere allestimenti a verde effettivamente sostenibili? Qual è il ruolo della ricerca scientifica affinché il verde urbano possa fornire sempre più servizi ecosistemici?

Il Verde in città è sempre stato apprezzato per la bellezza che apporta all’ambiente urbano e per il gradevole senso di pace e benessere che suscita nei cittadini. Negli ultimi decenni, però, lo sviluppo spesso scriteriato delle nostre metropoli e il fenomeno dei cambiamenti climatici a livello globale hanno posto in evidenza molti benefici che alberi e piante apportano alle città: dallo stoccaggio di CO 2 (anidride carbonica) e rilascio di O 2 (ossigeno) all’assorbimento di sostanze inquinanti, dal contenimento degli effetti degli eccessi climatici (isole di calore e piogge torrenziali) alla riduzione delle spese energetiche per il condizionamento delle nostre case.

Piantare alberi e arbusti in città è il principale (anche se non l’unico!) intervento che gli uomini possono fare per rimediare ai problemi causati dal nostro stile di vita irrimediabilmente portato a bruciare energia e a produrre rifiuti, soprattutto nei contesti urbani in cui ormai si concentra più del 60% della popolazione mondiale. Tuttavia, perché il Verde in città possa davvero svolgere le funzioni sopra esposte e fornirci quei “servizi ecosistemici” per i quali viene realizzato, è necessario che il Verde sia “sostenibile”, sia dal punto di vista economico che ambientale.

Echinopsis e Trichocereus

La sostenibilità di alberi, arbusti e fiori posti nei viali, nelle aiuole, nei parchi e giardini di una città è un concetto essenziale ma, purtroppo, difficile da raggiungere. Una pianta in ambito urbano, infatti, non è uguale alla stessa pianta nel suo ambiente naturale, dove questa cresce liberamente assimilando CO 2 e rilasciando O 2 , convivendo in simbiosi con animali, insetti e microrganismi, fornendo ombra e riparo dal vento, sviluppando le proprie radici nel terreno e proteggendolo dall’effetto battente della pioggia e dall’erosione. Un albero in città cresce in un ambiente fortemente antropizzato e inquinato, in cui deve interagire con l’asfalto delle strade, con le auto parcheggiate in prossimità del tronco, con le recinzioni di giardini privati, coi muri delle case, con le reti idriche, elettriche e telefoniche interrate che determinano spesso il taglio di radici: per mantenere in vita un albero in città è necessario spendere denaro e bruciare energia (impianto, cure colturali, potature, raccolta delle foglie), e quando questi costi superano i benefici dei servizi ecosistemici (quantificabili anch’essi in euro e in CO 2 ) forniti dalla pianta, allora a quel punto il Verde non è più sostenibile.

Per ottenere allestimenti a verde effettivamente sostenibili, una Amministrazione deve fondamentalmente scegliere bene: CHI progetterà e realizzerà l’area e ne curerà le piante; PERCHÉ verrà allestito l’impianto a verde; DOVE e COME si realizzerà l’opera; COSA verrà piantato; QUANDO verranno effettuati i lavori di impianto e di manutenzione dell’infrastruttura verde (cura e potatura delle piante, gestione degli impianti di irrigazione, raccolta delle foglie etc.). La sostenibilità delle opere a verde può essere quindi conseguita solamente affidando tutte le varie fasi di realizzazione e manutenzione a professionisti capaci e ad aziende competenti.

