La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: la nuova frontiera dell’agricoltura verso green e biodiversità

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel quindicesimo appuntamento il Crea si pone una domanda chiave per il futuro: può l'agricoltura rispondere alle nuove sollecitazioni lega alla salvaguardia dell'ambiente, mantenendo alta la capacità produttiva? A rispondere è Giampiero Mazzocchi, ricercatore del CREA Politiche e Bioeconomia.

Cosa deve fare un’azienda agricola per essere sostenibile, anche alla luce delle diverse realtà territoriali e agricole del nostro Paese?

È universalmente riconosciuta oggi la triplice dimensione della sostenibilità: ambientale economica e sociale.

Quella ambientale dipende dal tipo di attività che l’azienda agricola conduce e dal contesto geografico in cui si trova. La parola chiave, oggi, è agroecologia, cioè l’insieme di pratiche che gli agricoltori possono avviare per cercare di costruire un ambiente, in grado di rinnovare le sue risorse e di risultare sostenibile nel lungo periodo. Parliamo, ad esempio, di tutte le misure che permettono di rinnovare la sostanza organica, consentendo al suolo di essere ricco, fertile e produttivo, o di osservare i livelli di biodiversità, come le pratiche che rispettano le azioni degli impollinatori, fondamentali per la produzione agricola. Oppure quelle misure tese a migliorare la qualità dell’aria o a ridurre le emissioni di gas direttamente o indirettamente associate all’attività agricola, per esempio l’impiego di fonti rinnovabili quali l’uso del digestato o di pannelli fotovoltaici sui tetti, in un’ottica di maggiore autosufficienza energetica. Su questo fronte ci sono diverse possibilità per gli agricoltori: parliamo dell’agricoltura biologica, regolamentata da disciplinari europei, o dei sistemi di certificazione ambientale come il sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata o l’agricoltura conservativa, che fa limitato ricorso alle lavorazioni del terreno. Quando parliamo di sostenibilità ambientale, bisogna anche tenere presente che è fondamentale saper comunicare il proprio impegno verso l’ambiente, perché significa posizionarsi anche meglio sul mercato. Elemento, questo, che ci collega alla dimensione economica della sostenibilità.

Per sostenibilità economica si intende la capacità di generare reddito, di raggiungere buoni livelli di produttività e di organizzare i propri fattori della produzione (lavoro, terra, capitali, ma anche territorio in senso più ampio) in modo efficiente nel breve e nel lungo periodo. Molti sono gli interventi che provengono dalle politiche agricole e, in particolare, dalla PAC, a sostegno della redditività delle aziende agricole: aiuti diretti, investimenti, pagamenti per le misure agroambientali, sostegno alla diffusione dell’innovazione, finanziamenti per il ricambio generazionale e molto altro. Fondamentale per l’azienda agricola è scegliere i mercati e gli sbocchi commerciali che possono maggiormente valorizzare la produzione. Da questo punto di vista, la prossimità ai nuclei urbani è indubbiamente un elemento che facilita la vendita diretta dei prodotti o il ricorso a forme di distribuzione alternative alla commercializzazione di grande scala, avendo il duplice obiettivo di connettere consumatori e produttori e di ottenere migliori margini di guadagno. Infine, la sostenibilità sociale, che abbraccia vari aspetti che si associano con gli individui e le comunità che vengono a contatto con l’impresa agricola. Infatti, essa comprende l’impegno da parte delle istituzioni e delle aziende a risolvere i problemi relativi al lavoro informale in agricoltura, al rispetto dei diritti, alla formazione, alla tutela della salute, alla prevenzione degli infortuni. Un esempio per tutti è il grande impegno della PAC, che dal 1 gennaio 2023 introdurrà la condizionalità sociale: l’erogazione di sussidi sarà, infatti, vincolata al rispetto di determinati parametri di tutela dei diritti dei lavoratori. Inoltre, la sostenibilità sociale include anche il rapporto con il consumatore, considerato che all’azienda agricola è sempre più demandata la produzione di cibi sani, nutrienti, possibilmente locali e con caratteri di tradizionalità, rafforzando così il contatto fra consumatori e produttori.

Per leggere tutte le domande e le risposte cliccate il link a Creafuturo.