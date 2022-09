La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: La rivoluzione del Sustainable Food Design

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel ventesimo appuntamento affrontiamo La rivoluzione del Sustainable Food Design. Per competere sui mercati tradizione e qualità sono importanti ma non bastano: oggi il consumatore è sempre più attento alla sostenibilità ambientale, etica e sociale di quello che acquista. Questo il contesto in cui nasce e si sviluppa il sustainable food design, come ci racconta Stefania Ruggeri, ricercatrice del crea alimenti e nutrizione.

Cos’è il Food Design?

Il Food Design è una disciplina che ha come obiettivo quello di dare nuove forme e nuovi significati al cibo. Citando il grande designer Alberto Bassi è “la progettazione di atti alimentari” e quindi fare “Food Design” significa progettare, realizzare, produrre, comunicare e vendere cibo.

Il Food Design si esprime principalmente su tre ambiti che vanno dalla progettazione di utensili, all’ideazione di ricette fino alla progettazione di nuove forme degli alimenti con specifiche finalità. Qualche esempio? Il caviale di melone dello chef Ferran Andrià, pensato per i vegani, o la realizzazione di formati di pasta con particolari caratteristiche tecnologiche ed estetiche pensate per sposare una particolare salsa o un particolare condimento.

Che cos’è il Sustainable Food Design?

Sustainable Food Design è un hub, nato al CREA Alimenti e Nutrizione nel novembre scorso, fondato insieme ad un gruppo di ricercatrici di questo centro. Tra gli obiettivi più importanti che l’hub si propone c’è quello di supportare le piccole e medie imprese dell’agroalimentare italiano nel migliorare la sostenibilità e la qualità delle loro produzioni, in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo e della strategia From Farm to Fork. Come sappiamo, le piccole e medie imprese sono il vanto del nostro sistema agroalimentare, spesso, però, hanno difficoltà nel realizzare cambiamenti importanti dei loro cicli produttivi. Ricerca di fondi, trasferimento tecnologico, economia circolare le attività su cui ci impegniamo, ma l’altro obiettivo importante sarà dare visibilità ai consumatori sul valore aggiunto del prodotto “ri-disegnato”. Vorremmo “fare cultura” sull’importanza delle scelte sostenibili, perché i consumatori possano migliorare le loro conoscenze e aumentare la consapevolezza su quanto sia importante scegliere “meglio”, scegliere prodotti di alta qualità e sostenibili, se vogliamo davvero migliorare il nostro stato di salute e la salute del nostro Pianeta.

Abbiamo già attivi progetti di ricerca con queste finalità.

