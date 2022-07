La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: la vespa samurai come antagonista naturale della cimice asiatica

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nell'undicesimo appuntamento si parla della cimice asiatica, un "alieno" del nostro habitat che può essere combattuto senza l'uso di sostanza chimiche, ma attraverso la lotta biologica, sfruttando il suo antagonista naturale, la Vespa Samurai.

Il ricorso ad organismi utili per il contrasto delle avversità delle piante permette, una volta accertata la loro sicurezza ambientale mediante studi condotti ad hoc, di ottenere prodotti più sostenibili per l’ambiente e per la nutrizione in generale e utilizzando sempre meno molecole chimiche di sintesi

Sin dai tempi più remoti della civiltà umana, la circolazione di persone e merce di vario tipo (es. piante e/o prodotti agricoli) ha comportato anche l’introduzione in nuovi areali di organismi nocivi. Eventi che sono andati intensificandosi in via esponenziale soprattutto nell’ultimo secolo, con l’intensificarsi degli scambi commerciali a livello planetario. Nei nuovi ambienti, tali organismi possono insediarsi e moltiplicarsi a dismisura, non trovando a volte efficaci nemici naturali co-evoluti, che ne limiterebbero invece le esplosioni demografiche. Sono molteplici gli esempi che si possono trarre, uno dei più recenti è la diffusione della cimice asiatica marmorizzata (Halyomorpha halys) originaria dell’Estremo Oriente. La cimice asiatica si è diffusa in maniera accidentale nel continente americano e in Europa, dove le prime segnalazioni dei danni alle colture sono del 2012 nei pereti dell’Emilia-Romagna. La cimice asiatica causa un ingente danno al comparto agricolo in quanto, per nutrirsi, punge con gli stiletti boccali i frutti (anche semi) che tendono a deformarsi, necrotizzarsi o deteriorarsi o vanno incontro a fenomeni di marcescenza (soprattutto nella fase di conservazione in cella frigorifera). I danni a volte possono essere notevoli per l’agricoltura italiana, anche nell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro all’anno. La cimice asiatica, infatti, si nutre di centinaia di piante diverse, colpisce la frutta di ogni tipo e ortaggi, ma anche semi come mais, soia e nocciole.

Fig. 1 – Mela con dani causati dalle punture della Cimice asiatica

Nel tentativo di controllare la cimice asiatica e contenerla a livelli non dannosi, ci si affida a livello globale all’uso dei prodotti chimici che non solo presentano molti limiti e criticità , ma non forniscono neppure, un controllo efficace soddisfacente, sia per effetto della elevata mobilità della cimice (difficoltà di intervenire nel momento giusto e nel posto giusto), sia per la sua elevata polifagia (nutrendosi di oltre 300 specie diverse di piante) e nemmeno trovano, infine, una applicazione sostenibile nel medio e lungo periodo, comportando la necessità di intervenire con molteplici prodotti e con uno smisurato numero di trattamenti.

Per leggere tutto l'articolo cliccate il link a Creafuturo