La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: #LanostraTerra!, la prima docufiction del CREA sul suolo

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel ventiduesimo appuntamento la ricerca CREA va in scena con la docufiction #LanostraTerra!, realizzata nell’ambito del progetto Soil4life, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma. I ricercatori del CREA e gli studenti dell’Istituto “Sereni” si sono cimentati in una prova di divulgazione scientifica su un argomento dalla valenza strategica, ma ancora troppo poco conosciuto come il suolo. Una serie ad episodi (brevi) che affronta in modo multidisciplinare e supportata da uno storytelling efficace tutti gli aspetti relativi alla corretta gestione del suolo. Scienziati e futuri agricoltori sullo stesso set in un’avventura scientifica e umana che merita di essere vista.

La nuova tappa della rivoluzione scientifica e tecnologica è sotto i nostri occhi, fa già parte delle nostre esistenze e per i giovani di oggi costituisce, ormai, quasi una condizione naturale e scontata. […]. Anche la disponibilità di altre materie prime e di alimenti può trovare nuove possibilità in ricerche in atto e in altre che potrebbero essere avviate per utilizzare pienamente e razionalmente le risorse del suolo, del sottosuolo, dei mari e degli spazi. Queste parole di Enrico Berlinguer sono ancora oggi molto attuali e fanno riflettere sulla necessità della scienza di saper parlare ai giovani.

In questa prospettiva, il CREA ha realizzato la docufiction #LanostraTerra!, nell’ambito del progetto Soil4life, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma.

La docufiction #LanostraTerra!, un’avventura scientifica e umana “apparentemente folle” – come è stata definita dalla prof. Patrizia Marini, preside del Sereni – è stata prodotta in meno di un mese presso l’Istituto Agrario romano, con alcuni ragazzi della scuola che si sono messi in gioco impersonando se stessi, o meglio, interpretando dubbi, attitudini, comportamenti dei giovani della loro età che, per gli studi che hanno intrapreso, saranno gli agricoltori del futuro. Nata da un’idea di Cristina Giannetti, capo Ufficio stampa del CREA e affidata alla regia di Marcello Di Noto, affronta un argomento dalla valenza strategica, ma ancora troppo poco conosciuto come il suolo.

La fiction segue una doppia narrazione: da un lato, i ragazzi hanno appreso qualcosa sul suolo che non conoscevano o non avevano approfondito a scuola; dall’altro lato, hanno scoperto qualcosa su sé stessi, sulle proprie inquietudini e attitudini e sulle aspettative per la propria vita.

Oltre all’aspetto ludico, è da sottolineare l’entusiasmo degli studenti, all’inizio “ruvidi” poi consapevoli del proprio ruolo. Grande la soddisfazione della preside Patrizia Marini che ha osservato come, dall’iniziale resistenza a diventare personaggi per una fiction, tra i propri allievi si trovino dei veri e propri talenti, “dei fiori inaspettati in questa serra meravigliosa”. Ma soprattutto è emersa la capacità dei giovani di sapersi relazionare con un mondo diverso e, al contempo, trovare dei collegamenti con il proprio percorso storico-culturale, in vista di un futuro inserimento lavorativo.

È stata anche l’occasione, per i ricercatori del CREA, di trasmettere le proprie conoscenze e dimostrare con un linguaggio semplice come, con l’ausilio della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, lo sviluppo perseguito dal mondo agricolo sia in grado di soddisfare “i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”, secondo la definizione di sostenibilità del Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987). Nella docufiction è ampiamente emerso il messaggio di Amarthya Sen – economista indiana – secondo cui certamente le persone hanno dei bisogni, ma hanno anche dei valori e, in particolare, hanno a cuore la loro capacità di ragionare, valutare, scegliere, partecipare e agire.

