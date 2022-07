La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: ridurre l’impatto ambientale della filiera vitivinicola senza rinunciare alla qualità

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel quarto appuntamento del percorso viene affrontata una sfida decisiva per uno dei settore strategici dell'agricoltura italiana, quello vitivinicolo, da sempre considerato una coltura ad alto reddito, ma ad elevato impatto ambientale. Si serve, infatti, di input primari, risorse idriche e sostanza organica del suolo, utilizza fertilizzanti e fitofarmaci che potrebbero contaminare le acque superficiali e profonde, concorre al fenomeno dell’erosione del suolo per le eccessive lavorazioni dei terreni, produce emissioni di gas serra, consuma energia durante l’intero processo di vinificazione e ha ricadute sulla conservazione della biodiversità.

Lo scenario è veramente così cupo? Come ridurre l’impatto ambientale della filiera senza rinunciare alla qualità, alla tipicità e quantità delle produzioni? A parlarne è Riccardo Velasco, Direttore CREA Viticoltura ed Enologia.

Per leggere tutto l'articolo cliccate il link a Creafuturo