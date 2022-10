La sostenibilità agroalimentare, il nuovo appuntamento di Creafuturo: Vuoi vivere vicino ad una foresta urbana?

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile.

Nel venticinquesimo appuntamento si parla dell'importanza del verde in città. Cosa significa realmente vivere in una città verde? Cosa fare per avere più alberi, più vicino e per farli vivere più sani e più a lungo? Qual è il contributo della scienza in questa direzione? Scopriamolo con Alessandro Alivernini e Marco Bascietto, ricercatori del Centro Foreste e Legno e del Centro Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari del CREA.

Le foreste urbane possono ridurre la temperatura fino a 8 gradi e migliorare la qualità dell’aria, filtrando polveri e inquinanti atmosferici. Ma c’è molto di più: sono habitat rifugio per la flora e la fauna, svolgono un ruolo centrale nella conservazione della biodiversità e del suolo, nella protezione dalle inondazioni, nell’assorbimento di carbonio atmosferico e influiscono sulla qualità e disponibilità di acqua di falda e superficiale. Non da ultimo, infine, gli alberi in città hanno un’influenza positiva sulla salute fisica e mentale, sul valore immobiliare e rendono la città più piacevole dal punto di vista estetico.

Il verde urbano aiuta a raggiungere un obiettivo fissato dalle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile: trasformare le città e gli insediamenti umani in luoghi sempre più inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Si tratta di un obiettivo di tale importanza da essere stato recepito dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano, che promuove la pianificazione e la realizzazione di nuove foreste urbane.

Per garantire il benessere del cittadino, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la presenza di aree verdi urbane, grandi come quasi 2 campi da calcio (0,5 – 1 ettaro) e distanti massimo 5 minuti a piedi (300 metri) da ogni abitazione della città. Stato, Regioni, Comuni ed enti di ricerca sono in prima linea per pianificare e attuare la messa a dimora di nuove aree verdi nonché per stimare e monitorare i loro benefici.

Foresta urbana a Roma presso una sede del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-FL).

Varie sono le iniziative a livello regionale per l’impianto di nuovi boschi urbani e periurbani, come i progetti ForestaMI, Ossigeno, Mettiamo radici per il futuro, che prevedono complessivamente 13,5 milioni di nuovi alberi. L’importanza delle foreste urbane è rimarcata anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che finanzia la piantagione di 6,6 milioni di alberi entro il 2024, nelle 14 Città metropolitane italiane.

LEGG IL RESTO DELL'ARTICOLO