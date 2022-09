La terra al centro di tutto, Agrocepi incontra le istituzioni

"Il quadro dell'agroalimentare in questo ultimi mesi è profondamente mutato a causa della guerra, dell'inflazione, dell'aumento delle materie prime e di quella che forse è la più grave crisi del commercio globale degli ultimi cinquant'anni. In questa situazione siamo stati chiamati a rinnovare il parlamento. Per questo #agrocepi ha deciso di incontrare alcuni dei principali attori della politica agricola nazionale a cominciare dal Ministro delle politiche agricole e capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo Senatore Stefano Patuanelli."

Così Corrado Martinangelo Presidente di Agrocepi annuncia l'evento "La terra al centro di tutto. L'agroalimentare una priorità per il Paese". Previsto lunedì 5 settembre dalle 11.00 alle 13.00 presso la sala NETWORK CONTACT in Via Alessandro severo 52 - a Roma. Dopo la prima sessione alle 14.00 è previsto un confronto con altri attori politici ed istituzionali sempre sui temi dell'agroalimentare sul futuro che vogliamo per esso.