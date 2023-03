La tradizione per la transizione, nasce l’Associazione dei Paesaggi Rurali. Agnoletti:

Omaggio ai custodi dell’agricoltura tradizionale ed eroica dei nostri territori più belli: nasce oggi ad Arezzo l’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, PRIS nel suo acronimo. Dalle Colline Vitate del Soave (VR) agli Oliveti terrazzati di Vallecorsa (FR), dal paesaggio della Bonifica Leopoldina in Valdichiana (AR) ai limoneti di Amalfi (SA), dalle Colline di Conegliano Valdobbiadene paesaggio del Prosecco Superiore (TV) al Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia (BR), dalle Terre di Gresta (TN) al Paesaggio policolturale del Mandrolisai i vigneti di Atzara e Sorgono (NU), dal Paesaggio della bonifica romana e dei campi allagati della piana di Rieti (RI) fino ai muretti a secco che contraddistinguono le coltivazioni tradizionali sull’Isola di Pantelleria (TP), passando per la Fascia olivata tra Assisi e Spoleto (PG) e il paesaggio policolturale di Trequanda (SI): 25 dei 27 paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale si costituiscono ufficialmente in Associazione.

"Dal 2021, dopo un percorso molto lungo, finalmente ce l’abbiamo fatta con la nascita dello statuto e con una serie di obiettivi che l'associazione e i suoi organi perseguiranno. Fanno parte dell'associazione gli enti il registro del paesaggi naturali e storici registrati al MASAF. Tutto è nato nel 2010, quando è partita la ricerca dei paesaggi naturali storici, che oggi sono arrivati ad un totale di 123". Così il professor Mauro Agnoletti, titolare della Cattedra UNESCO “Paesaggi del patrimonio agricolo”.

"Con la creazione di questa associazione i paesaggi hanno deciso di prendere in mano i propri destini, di farsi promotori di sé stessi, con una propria autonoma capacità organizzativa. Nella costruzione della PAC abbiamo ottenuto 790 milioni di euro per i paesaggi nel primo pilastro, più altri fondi delle regioni nel II Pilastro, fondi che ci consentono una programmazione. L'associazione ha un consiglio direttivo tutto al femminile: la presidente Patrizia Lusi, commissario straordinario dell’ASP Zaccagnino, la vicepresidente, Roberta Casini, sindaco di Lucignano (Arezzo) e la Federica Romano, coordinatrice della segreteria, mentre la sede legale si trova ad Arezzo.

Dei 27 iscritti nel registro per ora gli iscritti sono 25. Tra gli obbiettivi c'è la volontà di dare voce all’agricoltura storica, radice del territorio che può guidare la transizione locale, transizione nella tradizione, nel solco della sostenibilità. L’organismo vuole essere interlocutore con le amministrazioni locali e centrali: il 90% dei siti iscritti sono in stasi o in recessione economica, quindi territori che in qualche modo sono insoddisfatti dell’attuale modello di agricoltura, che invece deve essere connubio tra qualità, salvaguardia territoriale e cultura".