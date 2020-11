L’Abbate (Mipaaf), Collaborazione Crea-Mise per uno sviluppo del fotovoltaico compatibile con l’agricoltura

"I cambiamenti climatici oggi sono una realtà e il mondo dell'agricoltura deve continuare ad essere parte attiva nel loro contrasto, anche perché è uno dei primi a subirne i danni. Per questo motivo l'agricoltura italiana è un soggetto fondamentale che con gli interventi energetici può non solo aiutare sul fronte dei cambiamenti climatici ma anche su quello della produttività del sistema paese, dato che è in calo, come sancito oggi dall'Istat, da anni. Circa gli impianti fotovoltaici sulle coperture in aree agricole non ci sono dubbi, ma la discussione, oggi, riguarda quelli a terra, per i quali è necessario porre molta attenzione per capire quali tecnologie e modalità utilizzare, per integrare al meglio produzione agricola ed energetica. Di sicuro è necessario risolvere le questioni legate all'iter autorizzativo. Non è possibile, infatti, che ci vogliano decine di passaggi e oltre due anni per ottenere un'autorizzazione. Si tratta di un nodo centrale che è necessario risolvere se si vuole aumentare la competitività della nostra nazione e utilizzare al meglio i fondi del Recovery Found europeo che richiedono progetti serrati, e ben stabiliti. Uno dei primi casi che dobbiamo prendere in considerazione è quello dei terreni nei quali non è possibile la coltivazione food perché inquinati. Bene, queste zone possono essere diretti alla produzione energetica risolvendo il quadro amministrativo, in attesa delle essenziali bonifiche. Oggi alcune regioni come Lombardia e Toscana vietano lo sviluppo del fotovoltaico su terreno agricolo.

