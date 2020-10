L’Abbate, Mipaaf: tavolo apistico al lavoro per strategia nazionale

"Fondamentale per l'ambiente e la biodiversità, il comparto apistico risulta strategico per le sfide che l'Unione europea si pone per il futuro: dal Farm to Fork al Green Deal - dichiara il Sottosegretario Giuseppe L'Abbate - I cambiamenti climatici, le fitopatie e gli attacchi di parassiti mettono a rischio la produzione di miele, costretta oramai ad un andamento oscillante. Per questo è necessario realizzare strumenti finanziari in grado sia di fronteggiare i danni da calamità sia di garantire una stabilizzazione del reddito degli apicoltori, mutuando ciò che è stato già messo in pratica per altri settori. D'altro canto, risulta importante tutelare le produzioni nazionali di qualità dalle importazioni di mieli esteri, soprattutto di quelli contraffatti provenienti spesso dai mercati asiatici. L'Ispettorato Repressione Frodi - prosegue L'Abbate - svolge accurati campionamenti con strumentazione all'avanguardia ed i controlli non si sono fermati neppure durante il lockdown. In ottica futura, ci concentreremo sull'ammodernamento normativo, sulle modalità di utilizzo delle ulteriori risorse previste con la PAC e su come intervenire nell'ambito dell'ecoschema. Sono fiducioso che - conclude il Sottosegretario - il percorso intrapreso porterà risultati concreti a beneficio di un settore dall'importanza crescente e sempre più determinante per la comunità europea del futuro".

