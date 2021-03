L’Alleanza Pesca invia Position Paper a Patuanelli sul settore ittico. Eccolo: rilancio settore e blu economy

L'Alleanza delle cooperative della Pesca invia un Position paper al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli per fare il punto sui temi che da tempo affliggono il settore ittico nazionale. Sul tavolo il rilancio del settore e le nuove opportunità generate dalla Blue Economy.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il contenuto del Position Paper in PDF e a seguire in formato testuale:

PESCA E ACQUACOLTURA IN ITALIA

Le principali attività marittime dell’Italia sono il turismo costiero, la pesca, l’acquacoltura, il trasporto

marittimo a corto raggio, le crociere turistiche, la costruzione e la riparazione navale, i servizi di

traghetto passeggeri e il trasporto marittimo a lungo raggio. Le attività marittime contribuiscono al

2,6% (39,5 miliardi di euro) del prodotto interno lordo (PIL) nazionale, all’11 % della produttività del

settore dei trasporti e circa al 2 % della forza lavoro totale. La produzione di pesca e acquacoltura da

sola rappresenta circa il 2,4% della produzione totale e il 2,9% del valore aggiunto del settore

primario in Italia.

La pesca italiana è caratterizzata da una tendenza al ribasso degli sbarchi (sia per quanto riguarda il peso che per quanto riguarda il valore). Il peso totale pescato dalla flotta italiana nel 2019 ammontava a circa 174.000 tonnellate, con un valore di 887 milioni di euro. Dal 2010 ad oggi il valore totale degli sbarchi è diminuito del 15,7%, il volume delle produzioni sbarcate del 16,2% e il prezzo medio (€/Kg.) del 9%.

La produzione del settore italiano dell’acquacoltura sfiora le 150.000 tonnellate per un

controvalore pari a quasi 400 milioni di euro. L’acquacoltura biologica è considerata un segmento

molto promettente in termini di domanda di mercato, nonostante le crescenti difficoltà generate

dalla nuova normativa europea che tende a fissare standard qualitativi di processo sempre più

onerosi.

Quanto poi alle aziende italiane della trasformazione, esse dipendono fortemente dalle

importazioni e solo recentemente la lavorazione di materia prima proveniente dall’acquacoltura è

stata considerata un’opportunità per ridurre tale dipendenza.

Oltre il 70 % della produzione destinata alla trasformazione viene lavorata e confezionata

direttamente dalle aziende di acquacoltura, grazie all’integrazione verticale dei processi di

produzione.

Infine un dato sul consumo di pesce: nella dieta italiana troviamo circa 25 kg di prodotti della

pesca a testa ogni anno. Grazie a questo dato l’Italia si trova oggi leggermente al di sopra del livello

medio di consumo dell’Ue, fermo a circa 23 kg a testa.

A) LA PESCA PROFESSIONALE

La flotta da pesca nazionale si è ulteriormente ridotta nell’ultimo decennio, passando dagli oltre 14mila

natanti alle poco più di 12mila imbarcazioni di oggi, facendo registrare una contrazione complessiva

pari al 16,5%.

Negli anni 80 le imbarcazioni da pesca erano quasi 20.000 e portavano a terra oltre 400.000 tonnellate all’anno di prodotti freschi. Oggi si sbarca meno della metà rispetto a trent'anni fa.

Quanto al lavoro, oggi i pescatori imbarcati sono poco più di 25 mila (circa 30.000 dieci anni fa, il 16%

in meno), mentre quelli che operano a terra oltre 100 mila, per un totale che si aggira attorno ai 125

mila lavoratori (escluso l’indotto).

Il settore registra una riduzione delle catture al ritmo del 2% annuo, un calo costante dei redditi ed

un’incidenza dei costi di produzione per alcuni tipi di pesca, come quella a strascico, fino al 60%.

Vediamo però più nel dettaglio di cosa parliamo quando pronunciamo la parola pesca.

A.1) LA FLOTTA ITALIANA: BATTELLI E OCCUPATI

Dalle tabelle sottostanti si ricava un’istantanea dei principali indicatori socio-economici della flotta

italiana; ad oggi il sistema pesca del nostro Paese può contare su 12.063 motopescherecci pari al 17%

della flotta Ue [74.996 unità] (18% in termini di potenza motore e 11% in termini di capacità - fonte

Registro Flotta Commissione europea - https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa/stat_glimpse_it) e

25.095 occupati.

L’età media della nostra flotta è di 31 anni.

La media di imbarcati per unità da pesca è stabile nel tempo, con circa 2,16 occupati per

motopeschereccio. Se analizziamo l’articolazione del comparto sia come aziende (motopescherecci) sia

come forza lavoro, al 2015 emergono i seguenti dati:

circa il 19% del totale dei battelli sono a strascico;

circa il 28,9% del totale degli imbarcati sono presenti nel settore strascico.

Se infine osserviamo i segmenti più industriali (strascico, volante, circuizione) essi costituiscono la flotta principale, rappresentando circa il 60 % del tonnellaggio lordo italiano attivo totale.

A.2) LA FLOTTA ITALIANA: PRODUZIONE

Nel corso dell’ultimo decennio i guadagni provenienti dagli sbarchi sono diminuiti di oltre il 30 %.

Questa notevole riduzione dei guadagni è stata solo in parte controbilanciata da una riduzione del 26%

dei costi operativi (644 milioni di euro), dovuta principalmente alla riduzione del costo del lavoro (-

20% come conseguenza della perdita di posti di lavoro di cui sopra) e del costo dell’energia (-27%,

dopo la prima crisi post 2007/2008). La riduzione di tutti gli indicatori è diretta conseguenza del forte

ridimensionamento della struttura produttiva che, come riportato in precedenza, ha comportato un

calo consistente della flotta e degli occupati.

Nelle tabelle che seguono vengono invece forniti dati economico-produttivi, utili per esaminare

l’andamento dell’attività di pesca nel corso tempo, attraverso la variazione dei volumi degli sbarchi (in

tonnellate), dei ricavi (in milioni di €) e del prezzo (€/Kg.).

B) L’ACQUACOLTURA

In Italia ci sono 814 impianti che producono 140 mila tonnellate l’anno di prodotti freschi, con oltre

7.000 addetti, che contribuiscono a circa il 40% della produzione ittica nazionale e al 30% circa della

domanda di prodotti ittici freschi.

In Europa, l’Italia detiene il 13% del volume delle produzioni e il 10,7% del valore della produzione.

L’acquacoltura in Italia comprende l’allevamento di 30 specie di pesci, molluschi e crostacei, ma ben il

97% della produzione nazionale si basa su 5 specie: la trota (acque dolci), la spigola e l’orata (acque

marine) e tra i molluschi, i mitili e le vongole veraci. L’Italia è il principale paese produttore dell’UE 27

di vongole veraci con un 94,2% in volume e un 91,6% in valore.

L’Italia copre, inoltre, i due terzi della produzione acquicola comunitaria per quanto riguarda i mitili, e

rappresenta il 45% della produzione di storioni e il 20% circa della produzione di trota iridea.

Degli oltre 800 impianti attivi, il 49% è dedicato alla produzione di pesci, il 49% a quella dei molluschi

e il 2% circa a crostacei o misti.

L’Italia è fra i leader europei per la produzione di trota, orata e branzino, oltre a mitili e vongole veraci,

nonostante il ritardo nello sviluppo di tecnologie atte al miglioramento produttivo (riduzione dei costi

di alimentazione, anche con proteine animali trasformate) e funzionale (resistenza alle malattie) delle

specie allevate.

L'acquacoltura italiana è caratterizzata da una forte diversificazione produttiva che va dalle tradizionali

tecniche estensive (lagune costiere, delta, valli, stagni) alle moderne produzioni intensive (bacini,

vasche e gabbie in mare), oltre alla molluschicoltura.

2. LE OPPORTUNITÀ DELLA “BLUE ECONOMY”

Il settore della filiera ittica è oggi il secondo settore della blue economy per numerosità imprenditoriale

e conta più di 33mila imprese, pari al 18,2% del totale delle imprese dell’economia del mare.

Il contributo al valore aggiunto nazionale, prodotto dalle filiere riconducibili all’economia del mare, ha

raggiunto il valore di 45 miliardi di euro (in termini nominali) con un’incidenza sul totale del 3%: quasi il doppio di quanto prodotto dal comparto del tessile, abbigliamento e pelli o più del doppio delle

telecomunicazioni e il triplo di quello del legno, carta ed editoria.

Dal punto di vista occupazionale, i quasi 800 mila lavoratori impiegati nel settore della blue economy

rappresentano il 3,3% dell’occupazione complessiva del Paese, superiore di quasi 240mila unità a

quella dell’intero settore formato dalla chimica, farmaceutica, gomma, materie plastiche e minerali non

metalliferi.

Nel settore operano imprese in cui trovano spazio anche i giovani e le donne, visto che una su 10 è

guidata da under 35 e ben due su 10 da imprenditrici.

Tra le caratteristiche fondamentali dell’economia del mare c’è quindi anche quella di essere in grado di

attivare indirettamente ulteriori effetti sul sistema economico: per ogni euro prodotto da questo

settore se ne attivano infatti altri 1,9 nel resto dell’economia.

3. NODI DA SCIOGLIERE PER IL RILANCIO

3.1 PESCA: IMPRESE E LAVORATORI

Per rilanciare il settore della pesca occorrono alcuni interventi minimi:

1. occorre favorire il ricambio del naviglio che ha un’età media di oltre 31 anni. Non esiste alcun

sostegno finanziario per rinnovare la flotta, né per i segmenti più industriali (sottoposti a

maggiore stress lavorativo: strascico, volanti, circuizioni) né per la cd. “piccola pesca

artigianale”. Riteniamo improcrastinabile dedicare ogni sforzo in questa direzione, anche per

assicurare una transizione verso metodi di produzione in grado di contemperare le esigenze

della sicurezza sul lavoro con quelle della tutela eco-sistemica.

2. Occorre rendere attrattivo il settore e favorire il ricambio generazionale, incentivando

l’apprendistato, la formazione continua e dando luce ad una riforma dei titoli professionali da

anni invocata, anche per consentire un’iniezione di nuova forza lavoro, particolarmente

necessaria al settore.

3. Occorre rivedere la Politica Comune della Pesca che continua a ritenere presuntivamente

nociva la pesca al punto di far prevalere in ogni approccio gestionale i principi di precauzione

per poter giustificare riduzioni senza fine dello sforzo di pesca, senza preoccuparsi di

fronteggiare gli effetti recessivi sia sul piano economico che sociale.

4. Occorre ideare strumenti strutturali e sostenibili di sostegno al reddito per i pescatori che,

salvo interventi estemporanei operati ogni anno con la legge di bilancio (o con i provvedimenti

di legge adottati per contenere gli effetti della pandemia), oggi risultano privi di qualunque

ammortizzatore sociale.

5. Occorre investire seriamente sulla sicurezza individuale a bordo e sulla formazione del

personale imbarcato attraverso un rinnovato rapporto con l’Autorità marittima che

rappresenta il primo vero pronto soccorso per i pescatori così come per tutti coloro che vanno

per mare.

6. Occorre ideare strumenti finanziari capaci di dare un aiuto concreto alle imprese ed alle

famiglie colpite dalle disgrazie di affondamenti o sinistri in mare dovuti a causa di forza

maggiore: quando una barca affonda oggi non c’è alcuna forma di sostegno per recuperare lo

scafo, provare a rimetterlo in armamento o, nei casi più gravi, farlo nuovo: la barca è come

l’azienda, il negozio, l’ufficio, una vita di lavoro e di fatica spesa in mare che in poco tempo si

può perdere, a volte con la vita stessa.

7. Occorre una politica concreta capace di creare più valore per le nostre produzioni

rilanciandone al contempo anche il consumo attraverso accordi di filiera e piani di

comunicazione e promozione adeguati che raggiungano il consumatore con ogni mezzo.

8. Occorre aprire un tavolo di lavoro che identifichi alcune filiere (ad es. grandi pelagici, pesce

azzurro, molluschi, crostacei e gamberi di profondità) sulle quali favorire la costruzione di

progetti imprenditoriali in grado di valorizzare queste produzioni anche attraverso la

trasformazione e la promozione di dinamiche nuove di distribuzione e commercializzazione ed

il rafforzamento e la modernizzazione del sistema dei mercati ittici all’ingrosso.

9. Occorre rafforzare e valorizzare il ruolo delle donne nella filiera ittica come soggetti promotori

di nuova imprenditorialità.

10. Occorre rilanciare il ruolo delle Organizzazioni di Produttori come soggetti imprenditoriali in

grado di svolgere positive azioni di valorizzazione del prodotto, oltre che di regolarizzazione dei

mercati.

11. Occorre promuovere un forte Coordinamento delle Politiche del Mare in capo al Mipaaf

capace di integrare tutte le competenze che ruotano attorno al mare, in grado di dare più

dignità, maggiore peso politico e capacità diplomatica all’Economia Blu anche attraverso il

necessario rafforzamento dell’azione amministrativa.

12. Occorre realizzare una seria politica di messa in sicurezza dei porti italiani, troppo spesso

scarsamente agibili e difficilmente navigabili, con rischi enormi per la sicurezza degli equipaggi e

perdite rilevanti di giorni di pesca e di reddito.

13. Occorre rafforzare il dialogo mediterraneo nelle sedi multilaterali, sostenere e rilanciare i

processi di internazionalizzazione delle imprese, sia per l’identificazione di nuovi mercati di

sbocco per le esportazioni sia per il decollo di partnership con altri Stati membri e con i Paesi

terzi del Mediterraneo, nella prospettiva di una gestione condivisa delle risorse, acciocché

l’onere di preservare le risorse biologiche non ricada solo sulle spalle dei pescatori europei.

3.2 ACQUACOLTURA

Anche la nostra acquacoltura ha bisogno di interventi che ne possano garantire lo sviluppo:

1. occorre innanzitutto affrontare il nodo delle concessioni demaniali, del fortissimo incremento

del valore minimo delle tariffe prodotto dall’art. 100, comma 4, decreto legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le modalità del loro

rinnovo, nonché l’annoso problema dei canoni demaniali dovuti da chi pratica attività di

acquacoltura; in merito a quest’ultimo aspetto non possiamo non ricordare che da anni

l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato richiama l’attenzione delle Istituzioni

(Governo e Parlamento) sulle necessità di un intervento che definisca un giusto quadro tariffario

sul modello cooperativo. La questione è a tutt’oggi irrisolta!

2. Occorre incentivare la registrazione di marchi di qualità, di modo che l’allevatore che si

impegna ad applicare un disciplinare delle metodologie di produzione sia gratificato dal valore

aggiunto che il marchio conferisce al suo prodotto.

3. Occorre sostenere efficacemente le imprese nel caso di calamità che arrechino danni agli

impianti. I premi assicurativi che potrebbero in teoria svolgere questa funzione sono molto

onerosi e i tempi per il ristoro economico dei danni sono troppo lunghi.

4. Occorre aumentare la capacità contrattuale delle imprese e dei loro consorzi nei confronti delle

GDO, che di fatto imposta le modalità operative e gli accordi economici in modo sbilanciato a

favore della committenza.

5. Occorre una legislazione mirata all’acquacoltura, soprattutto per quanto riguarda quella

esercitata in acque marine e rivolta all’esercizio di attività complementari.

6. Occorre monitorare con estrema attenzione il tema della pianificazione degli spazi marini e

della definizione delle zone destinate alla acquacoltura (AZA);

7. Occorre applicare il decreto legislativo n° 152/2006 per quanto riguarda la protezione delle

acque destinate all’acquacoltura, individuando le fonti di inquinamento che possono

condizionare o impedire le attività produttive a causa dell’insorgere di problematiche di

carattere igienico-sanitario.

8. Occorre incrementare i controlli sulla tracciabilità dei prodotti di importazione, soprattutto per

quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari legati al consumo di molluschi bivalvi.