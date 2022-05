L’Ambasciata italiana nelle Filippine affida a Lead Communication l’incarico per favorire l’export agrifood italiano nel Paese asiatico

Una delegazione istituzionale delle Filippine, capitanata dal Sottosegretario del Ministero dell’Industria e del Commercio del Paese asiatico Ceferino S. Rodolfo, sarà ospite d’onore al sesto Forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni" organizzato da The European House - Ambrosetti per il 17 e 18 giugno a Bormio. La presenza del paese asiatico all’appuntamento di Bormio è stata voluta e coordinata dall’Ambasciata italiana, che ha affidato a Lead Communication le attività media sul progetto e il compito di presentare alla stampa italiana le opportunità che le Filippine possono offrire alla filiera agroalimentare italiana.

Lead, società milanese di consulenza, PR, media relation, eventi e comunicazione, avrà il compito di illustrare le prospettive per l’export dell’industria agrifood italiana, dedicando approfondimenti all’economia, alla vita sociale e agli aspetti socio-culturali meno conosciuti del Paese del sud-est asiatico. L’evento di Bormio costituirà dunque il punto di partenza per le successive attività volte a stimolare l’attenzione dei media stampa nei confronti delle Filippine.

Il prestigioso incarico va ad aggiungersi all’importante conferma ricevuta da The European House – Ambrosetti che ha scelto Lead Communication per l’annuale appuntamento di Bormio. Una partnership che si rinnova e che evidenzia – ancora una volta – l’expertise della società di PR e media relation nel settore food&beverage e che si aggiunge all’incarico per due anni consecutivi a favore della Community Valore Acqua per l’Italia creata dal think tank guidato da Valerio De Molli, considerato tra i più autorevoli e prestigiosi a livello mondiale.

Molte e di valore le attuali collaborazioni di Lead Communication, alcune delle quali pluriennali, con i principali protagonisti del mercato. Fabbri 1905, Monini, Orogel, Consorzio di tutela della pasta di Gragnano IGP, MD Spa, CRAI Secom, ADM-Associazione Distribuzione Moderna, Best Brands, hanno identificato nell’agenzia l’interlocutore ideale per la forte expertise, maturata in oltre 25 anni di attività, nel mondo del food & beverage, della distribuzione, dell’economia e del corporate branding, anche grazie ad un approccio giornalistico alla comunicazione e alla notizia e a solidi rapporti e relazioni consolidatesi nel corso della propria attività.