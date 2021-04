L’Arancia Rossa di Sicilia Igp tra gli sponsor del Giro d’Italia 2021. Selvaggi: “Entusiasmo per una partnership prestigiosa che sposa la rossa di Sicilia col giro rosa”

«Da adesso e per tutto l'anno in corso saremo protagonisti assoluti del binomio ciclismo e benessere con la nostra eccellenza durante tutte le fasi del Giro, promuovendo, insieme a tutti i nostri associati, un’ampia gamma e varietà di prodotti. Infatti, Arancia Rossa di Sicilia IGP non significa solo frutto fresco, che rimane sempre ineguagliabile e fortemente distintivo, ma anche succhi, bevande energetiche, prodotti per il corpo e molto altro ancora, dai dolci tipici ai soft cocktail. Sarà una collaborazione prestigiosa e ci auguriamo che sia lunga e proficua. Grazie al Giro d’Italia porteremo sulle strade italiane non solo l'Arancia Rossa ma anche il concetto del buon vivere siciliano. Inoltre, grazie all'interesse che la longeva manifestazione ciclistica italiana suscita in tutto il mondo faremo conoscere il nostro marchio di qualità e il nostro prodotto in moltissimi paesi del mondo», conclude il presidente Selvaggi.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK