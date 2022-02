L’assessore Monica Lucarelli visita il Centro Agroalimentare Roma

L'assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli, questa mattina, è stata ospite del Presidente di CAR Valter Giammaria e del Direttore Generale di CAR Fabio Massimo Pallottini che le hanno fatto visitare l'intera struttura. Dal mercato del pesce all'area dell'ortofrutta, passando per i cantieri che vedranno nuovi padiglioni e aree logistiche per la grande distribuzione.

“Una realtà importantissima, quella del CAR, che punta a innovare un mercato legato a tradizioni passate. È stata una visita davvero importante - spiega l'assessora Lucarelli - il Centro Agroalimentare Roma è un'eccellenza reale capace di valorizzare al meglio le ricchezze del territorio. Il nostro impegno come assessorato, infatti, è soprattutto questo: Roma deve trarre beneficio da ogni settore e l'agroalimentare rappresenta un vero e proprio tesoretto. Il CAR è una struttura agile e moderna in cui, e ne sono davvero felice, ho potuto trovare anche moltissimi ragazzi che operano nel settore. Sono le nuove generazioni che hanno capito il valore e il potenziale che Roma e il Lazio possono offrire. Ho parlato con questi ragazzi e letto nelle loro parole e nei loro occhi la voglia di crescere e diventare ancora più grandi. Come amministrazione abbiamo il dovere e di supportare queste iniziative imprenditoriali accompagnandole nella crescita e nello sviluppo".

“Il Centro Agroalimentare Roma è un punto di riferimento per l’alta qualità dei prodotti agroalimentari e ittici del nostro Paese, grazie alle 400 aziende operanti nel Mercato, con una storia fortemente legata al territorio laziale”, evidenza Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del CAR nel corso della visita di questa mattina, “Una realtà che è cresciuta negli ultimi anni del 20% e che è pronta a guardare avanti, con il progetto di ampliamento che renderà il CAR il terzo Mercato d’Europa e con l’avvio di progetti, grazie alla collaborazione del Comune di Roma e dell’Assessora Monica Lucarelli, per valorizzare un settore chiave per il Made in Italy e avvicinare il più grande Mercato d’Italia alle famiglie e ai consumatori”. “Con la visita di oggi”, prosegue il Presidente del CAR Valter Giammaria, “il CAR ha confermato la collaborazione con Roma Capitale”.

“Con la giornata di oggi”, prosegue il Presidente di CAR Valter Giammaria, “il CAR ha confermato la collaborazione con Roma Capitale e la propria volontà a dare un importante contributo al territorio anche attraverso il progetto di ampliamento degli oltre 200.000mq che coinvolge una superficie vocata per l’attività produttiva del nostro Paese, data la presenza di ampie aree agricole e dell’asse ferroviaria che collega Roma con il resto d’Italia”.

Particolare attenzione è stata messa nella realizzazione del “Percorso Origini”. Ogni anno, attraverso le 170 aziende presenti all'interno del CAR vengono commercializzate 10 milioni di quintali di prodotto freschissimo, proveniente da produttori del territorio laziale. Con questo progetto si è voluto facilitare l’accesso alla produzione attraverso un nuovo brand identity esposto sulle insegne delle aziende all'interno del Mercato ortofrutticolo.