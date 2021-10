L’associato di Confagricoltura Alessandria Marco Malaspina cerca moglie al reality di Discovery+ su canale NOVE HD

Marco Malaspina è un giovane di 44 anni, residente a Sale. E' single ed è alla ricerca di una compagna che condivida con lui la quotidianità nella “Cascina Malaspina”, lasciata in eredità dallo zio. Nella vita Marco è un imprenditore agricolo di Sale (AL). Conosciamo bene Marco in quanto è un associato di Confagricoltura Alessandria della Zona di Tortona che frequenta spesso i nostri uffici. Marco Malaspina è nato ad Alessandria nel 1977, è cresciuto con la madre e lo zio nella tenuta di famiglia: una bellissima cascina di età napoleonica. Da sempre impegnato nell’attività agricola, Marco si è specializzato nella coltivazione di cereali (mais, orzo, pisello proteico) e luppolo. Inoltre, produrre birra agricola con il suo “Birrificio Contadino”. Per coronare il suo sogno amoroso, Marco ha deciso di mettersi in gioco, partecipando come concorrente alla nuova stagione de "Il contadino cerca moglie", con la conduzione di Gabriele Corsi, trasmesso prima su Discovery + dal 30 luglio 2021 e da ieri in onda in chiaro sul canale NOVE HD.

