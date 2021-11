Latte: Coldiretti, domani make up in stalla, mucche su red carpet

Arriva il make up in stalla per le mucche in lizza per “Miss Fattoria”, con i diversi esemplari che si sfideranno sul red carpet sottoponendosi a un vero e proprio maquillage con spazzole, phon, lacca, rasoi e “manicure” che non ha nulla da invidiare ai tradizionali concorsi di bellezza. L’appuntamento è dalle ore 10,00 di domani venerdì 5 novembre per l’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari, in via Brescia 129 a Montichiari, la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento, con oltre 47mila metri quadri espositivi dove gli agricoltori da tutte le regioni porteranno i migliori esemplari delle più diverse razze ancora presenti in Italia. A far belle le mucche ci saranno 34 giovani “stylist” provenienti da tutta Europa che si metteranno al lavoro per preparare gli animali attesi alla votazione dei giudici che valuteranno le forme, il portamento ma anche la pettinatura e la brillantezza dei colori. Un’occasione unica per conoscere il grande patrimonio di biodiversità presente nelle campagne. Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentato il rapporto Coldiretti su “Il lavoro post Covid: i giovani dalle scuole alle stalle.” La Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari si svolgerà dal 5 al 7 novembre e ospiterà, per la prima volta in assoluto, la 69a Mostra Nazionale del Bovino da latte Frisona e Jersey italiana promossa da Anafibj e Coldiretti che ha organizzato tavole rotonde e convegni per l’appuntamento che saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it, oltre che un’area dedicata all’agricoltura 4.0 con simulatori di guida di trattori e visori di realtà virtuale dedicati alle filiere del latte, del miele e delle uova.

