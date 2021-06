Latte, Confagricoltura Brescia: leader per quantità e qualità, ma servono aggregazione, coordinamento, promozione e destinazioni alternative

Il tema centrale, anche negli allevamenti bresciani, è la sfida della sostenibilità in abbinamento con quella economica. Fondamentali, partendo proprio dall’esempio bresciano, restano le aggregazioni, per non presentarsi da soli sul mercato del latte, dove Brescia fa scuola, viste le numerose e consistenti realtà presenti. Un’altra carta che Brescia può spendere nel settore del latte è la sicurezza, certificata anche da un recente studio dall’Istituto zooprofilattico e di Ats Brescia. L’uso dei farmaci veterinari è da tempo in continuo calo nelle stalle bresciane, portando la nostra provincia all’avanguardia in tutto il territorio nazionale. “Il benessere animale è elemento centrale per una produzione di latte sempre più sostenibile - conclude il presidente Garbelli -, un messaggio che va comunicato in modo deciso ai consumatori, per avvicinarli al prodotto latte e contrastare le campagne che promuovono il consumo di proteine vegetali in sostituzione di quelle animali, penalizzando il latte e l’intero settore”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK