Latte: I giovani di Confagricoltura – Anga Cremona fanno il punto sulla sostenibilità del comparto alla fiera di cremona

L’impatto ambientale nella produzione di latte, i metodi per quantificarlo; quali input debbano essere presi in considerazione e come mettere in atto azioni di mitigazione per l’ambiente, che possono interessare diversi ambiti, dalla produzione delle colture alla gestione dell’allevamento in tutti i suoi aspetti: tutto questo sarà oggetto del convegno “ Filiere intelligenti lattiero casearie: per una produzione sostenibile ” organizzato dai Giovani di Confagricoltura – Anga Cremona, nell’ambito delle Fiere Zootecniche di Cremona. L’appuntamento, che si terrà in presenza, avrà luogo sabato 27 novembre alle 16 nella sala Guarnieri della Fiera di Cremona.

