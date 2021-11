Latte, Lega: Bene Accordo di filiera per prezzo latte. Occorre non fermarsi, risolvere problematiche del settore

“Bene l’attenzione del Ministero su questo settore così importante per il nostro Paese, ma le scelte del Governo vanno messe in atto con tempi molto stretti. Vorremmo capire quali tra le indicazioni date da questa Commissione saranno riprese dal Governo per combattere le pratiche sleali”, replica il Senatore Bergesio che sul tema delle quote latte sollecita: “Molti allevatori anche giovani si ritrovano in una situazione di difficoltà, anche perché nel frattempo c’è stata la sentenza dell’Ue sui conteggi errati, sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato. Decine di migliaia di produttori attendono risposte in merito alla revisione dei conteggi relativi agli ingenti importi richiesti nel corso degli anni, che potrebbero essere in tutto o in parte non dovuti, e nel frattempo non prendono la Pac ed hanno ricevuto queste cartelle importanti. Occorre individuare giuste soluzioni magari attraverso una formula di rateizzazione lunga nel tempo o una moratoria per poter definire nel frattempo questo annoso contenzioso”.

