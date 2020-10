Latte, Lega: Produttori in ginocchio, Bellanova non pervenuta

"La crisi economica collegata alla pandemia - proseguono gli esponenti del Carroccio -, che così duramente ha colpito anche la filiera lattiero-casearia, non può certo essere la scusa per accettare proposte di contratti di conferimento basati su prezzi penalizzanti e non in linea con gli andamenti di mercato. Il rischio, infatti, è dare il colpo di grazia a un settore già in affanno". E concludono "Questo governo non ha un mosso un dito per salvaguardare i produttori e le imprese italiane e Bellanova ancora una volta, è non pervenuta. Vergogna!".

