Latte, Novelli (M5S Lazio): prezzo del latte in discesa, bisogna agire con urgenza

“Sono seriamente preoccupato per il ritorno del problema dell’abbassamento del prezzo del latte, che attualmente sta scendendo sotto i 60 centesimi al litro, si rischia così di mettere in crisi una filiera strategica fondamentale per l’economia della nostra Regione. L’Ente non può sicuramente imporre un prezzo o intervenire in dinamiche di mercato, tuttavia è fondamentale che la Regione Lazio sia l’attore principale per un tavolo di mediazione, così da arrivare ad un prezzo che soddisfi le esigenze dei produttori, dell’industria, della grande distribuzione e del consumatore finale. Con questo spirito di servizio e collaborazione ho già richiesto in maniera informale un intervento dell’Assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, interlocuzione a cui seguirà a breve una richiesta effettiva e formale. Non c’è tempo da perdere e bisogna agire con urgenza”- così in una nota il Consigliere Regionale Valerio Novelli.