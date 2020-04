LATTE PAN, SALVO IL FRESCO, NESSUN ALLUNGAMENTO DI SCADENZA, DAL MINISTERO UNA CONFERMA PER I NOSTRI PRODUTTORI

“Dal Ministero per la Salute arriva una conferma importante per i produttori veneti: nessun allungamento di scadenza per il latte fresco. Così si difende la qualità e la salubrità del latte prodotto in Italia, e in particolare di quello raccolto nelle circa 3 mila stalle del Veneto, e si chiudono le porte a possibili fenomeni di concorrenza sleale”. L’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, esprime così la propria soddisfazione di fronte alla nota ufficiale della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute, con cui il direttore Massimo Casciello rassicura produttori e associazioni che la legge in vigore sul latte fresco pastorizzato (n. 204/2004) non sarà cambiata e che pertanto la data di scadenza resta riferita al sesto giorno successivo al trattamento termico.

