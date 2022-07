Latte: Paolin (Lega), no a sintetico fatto senza mucche. Patuanelli intervenga, a rischio nostri allevatori

“Il ministro Patuanelli intervenga e scongiuri che il latte sintetico sostituisca quello di mucca. Il danno per i nostri allevatori, bellunesi e trevigiani ad esempio, sarebbe enorme. È indispensabile che si trovi una soluzione adeguata per evitare che questa minaccia, che arriva dalla Danimarca, travolga gli allevamenti non solo veneti ma italiani. Risulta, infatti, che l’azienda Remilk si appresti a produrre su larga scala latte sintetico ovvero senza latte ma realizzato in laboratorio. Come Lega, chiediamo al ministro di valutare azioni, anche a livello europeo, per ostacolare l’importazione e la commercializzazione nel nostro Paese e a livello internazionale del latte sintetico e dei prodotti lattiero-caseari derivati, che con nomi o marchi potrebbero trarre in inganno il consumatore rispetto a quelli derivanti dal latte vaccino, pecora o capra. Richiediamo anche misure a sostegno dei produttori e trasformatori del latte italiano e dei prodotti lattiero-caseari derivati, anche in relazione all'aumento esponenziale dei costi relativi alla gestione e all'alimentazione nelle stalle dei bovini da latte italiani. Sempre nell’interrogazione, che vengano presentate iniziative che chiariscono quali siano i criteri per la produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari sintetici che non devono essere assimilati o confusi con quelli tradizionali. È indispensabile affermare in tutte le sedi opportune il valore delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy, che sono l'espressione di un sistema alimentare basato sulla storia, sul rispetto della terra, sulla tutela del territorio, sul lavoro e sulle tradizioni dei nostri luoghi, che rendono unici i prodotti alimentari italiani per la loro qualità e genuinità”.

Così il deputato della Lega Giuseppe Paolin, primo firmatario dell’interrogazione al ministro delle Politiche agricole e alimentari.