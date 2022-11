Latte Sano, azienda promuove cibo e territorio con la convivialità

Per un caffè, cappuccino o caffellatte Roma sceglie come “posto del cuore” Caffetteria Montello 12, locale presente nel quartiere Prati della città. Il risultato, ottenuto con il voto dei romani e che ha fatto riscoprire l’importanza del bar come luogo sociale e di convialità, è emerso con #aromacipiace, contest per scegliere il miglior bar della Capitale. L’ iniziativa è stata organizzata da Roma Today con il sostegno di “Ariete Fattoria Latte Sano”, prima centrale del latte fresco in Italia con una quota di mercato pari allo 5,5% in Italia e 28% nel Lazio e da sempre operante in attività di sostegno, riqualificazione e promozione del territorio laziale e non solo.

Inizia inoltre ad entrare nel vivo il progetto “Chef di Classe”, contest di Festivaldeigiovani che ogni anno coinvolge decine di migliaia di studenti di tutt’Italia in percorsi di valorizzazione di idee e talenti della Generazione Z, in programma il 23 novembre. Una diretta streaming con tutte le scuole del territorio attraverso il quale verrà presentato il contest e l’istituzione del Premio speciale Latte Sano con il quale i ragazzi vincitori sono chiamati a firmare un progetto di collaborazione editoriale per lo di sviluppo di ricette a loro firma, ricette che saranno pubblicate sui canali Latte Sano (social, web e altro.), questo proprio con il fine di sostenere i giovani e il loro talento.

Partito anche il progetto “Latte Sano Art Team” con il coinvolgimento di Fabiano Bucci e Luca Lasalandra, influencer e professionisti del settore, docenti e formatori oltre che examiner per il Lags. Il Team Latte Sano è specializzato nella disciplina del Latte Art e svilupperà insieme a Latte Sano un progetto editoriale e formativo teso alla valorizzazione del prodotto Latte e dei suoi utilizzi, che potrà essere consultato attraverso pillole editoriali sui canali Social dell’azienda. Saranno organizzati inoltre momenti di formazione dedicati per gli addetti del settore.