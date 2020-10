Latte, si torna a regime quote, industria scarica su produttori stabilizzazione del mercato. Ecco il contratto Italatte che introduce penalita su aumenti produzione

Si ritorna al concetto delle Quote latte. E stavolta non è l'Unione europea a imporle ma l'industria di trasformazione. A danno di chi produce.

Nei giorni scorsi il gruppo lattiero-caseario ITALATTE, leader a livello italiano, facente parte della galassia Lactalis, uno dei principali attori di mercato sulla scena globale, ha trasmesso una comunicazione ai propri conferenti contenente le condizioni per la somministrazione del latte per l’anno 2021 e le modifiche da apportare alle clausole sancite per l’annata 2020.

Le lettera è una brutta mazzata per gli allevatori dell’area più progredita ed evoluta dal punto di vista zootecnico a livello italiano, perché contiene condizioni che potrebbero interrompere il processo virtuoso innescato dall’abolizione del regime delle quote di produzione e grazie al quale c’è stata, negli ultimi anni, una evoluzione favorevole nel livello di competitività del settore.

In particolare a preoccupare è la clausola in virtù della quale, dal 2021, si tiene conto dei volumi mensili di consegna da parte di ciascun produttore e, qualora si riscontri uno scostamento in aumento, sulla parte eccedente, l’azienda acquirente pratica una penalità di 6 centesimi di euro al litro.

Pertanto, considerato il futuro livello del prezzo base (35,5 centesimi), la parte di produzione in più rispetto al riferimento mensile 2020, sarà pagata sotto la soglia dei 30 centesimi di euro per litro: un livello di prezzo mai visto in Italia da decenni.

E’ la prima volta che nel nostro Paese si applica un dispositivo del genere che invece è d’uso in Francia da alcuni anni, con risultati però dubbi, ove si consideri che il Paese transalpino è uno dei pochi ad avere conosciuto una contrazione produttiva dal 2015 (anno di soppressione del regime delle quote) ad oggi (i dati EUROSTAT dicono ci sia stata una riduzione del 3%, a fronte di un aumento del 7% in Italia).

Il requisito che prevede il confronto mensile tra il quantitativo di base (le consegne 2020) e il volume effettivamente consegnato scarica sulle spalle dell’allevatore l’onere degli interventi di regolazione del mercato e porta alla peculiare situazione che un produttore possa subire la penalità, anche quando nel 2021 produca meno del 2020, perché non conta il dato annuale complessivo, ma quello riferito alla singola mensilità.

ITALATTE applica il dispositivo della correzione rispetto al 2020 solo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre che, evidentemente, sono quelli a maggiore rischio di eccesso produttivo, tenendo conto del duplice fenomeno della stagionalità dei consumi e della produzione di materia prima.

La clausola di correzione del prezzo sulla base dell’andamento delle consegne potrebbe presto essere attuata anche dalle altre imprese di trasformazione attive in Italia, mortificando in tal modo lo spirito imprenditoriale e la voglia di crescita della porzione più dinamica della zootecnia da latte nazionale.

Il produttore agricolo è l’anello debole della filiera, nonostante da decenni ci si affanni a livello europeo e nazionale con leggi la cui finalità è di riequilibrare il potere contrattuale e neutralizzare le componenti con il più forte potere di mercato, ottenendo però come risultato certo quello di aumentare la burocrazia e gli oneri amministrativi. L’ultimo episodio della inedita clausola ITALATTE ne è una ulteriore lampante dimostrazione.

Peraltro, il contratto di somministrazione proposto agli allevatori contiene una seconda analoga condizione e riguarda la conformità degli allevamenti alle regole sul benessere degli animali, in mancanza delle quali sono applicate penalità sul prezzo del latte, fino ad arrivare alla risoluzione contrattuale.

Per quanto riguarda il calcolo della remunerazione mensile per gli allevatori, la comunicazione ITALATTE prende atto della situazione non favorevole del mercato a livello italiano ed internazionale e procede con l’abbassamento del prezzo base mensile dal quale si parte per applicare lo schema della indicizzazione.

A settembre il benchmark è fissato a 36,5 centesimi per litro, per poi subire progressive riduzioni, fino ad arrivare a 35 centesimi in dicembre. A gennaio 2021 si riparte con una base di 35,5 centesimi che vale per l’intera annualità, senza la modulazione mensile, in virtù della quale le consegne estive beneficiavano di un premio rispetto alle altre stagioni.

Ermanno Comegna

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il contratto:

CONTRATTO ITALATTE