Latte, siglato contratto fornitura 2021 coop agricola Il Forteto e Associazione Produttori Pastorizia Toscana

La Cooperativa Agricola Il Forteto e l’Associazione Produttori Pastorizia Toscana hanno firmato il contratto che regolerà la fornitura di latte ovino per tutto il 2021. È un contratto importante in un periodo storico particolarmente difficile sia per le aziende di trasformazione che per gli allevatori a causa degli effetti della pandemia. Il contratto è un elemento di stabilità soprattutto per gli allevatori a cui la cooperativa Il Forteto garantisce un prezzo base per tutto l’anno e il ritiro di tutta la produzione. Ma il contratto introduce anche novità importanti, tra queste un premio agli allevatori che saranno in grado di destagionalizzare il prodotto conferendo latte anche nei periodi in cui storicamente la produzione viene meno e in particolare nella stagione autunnale. È confermato un contributo da parte della cooperativa per il servizio di assistenza tecnico e veterinario per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte toscano attraverso tutte le fasi produttive dell’allevamento ovino e per le analisi di laboratorio che il Produttore effettua presso un laboratorio accreditato.

“Con la firma del contratto si consolida il rapporto tra Il Forteto e l’APPT, che della cooperativa è socia - afferma il presidente della Cooperativa Agricola Il Forteto Maurizio Izzo - il riconoscimento di un prezzo superiore a quello finora praticato e in grado di sostenere gli allevatori in questa fase così difficile è un impegno importante per noi ma fa parte di quelle scelte valoriali a cui non vogliamo venire meno. È inoltre da considerarsi come un ulteriore impegno nella difesa dei progetti di filiera su cui Il Forteto sta costruendo il suo rilancio”. “L’Associazione Produttori Pastorizia Toscana è socia del Forteto da più di 30 anni - sottolinea il presidente di APPT Giovanni Ricci - e con il Forteto condivide il valore della produzione del latte ovino toscano e del Pecorino Toscano DOP, oltre alla tutela dei territori marginali della regione toscana dove i pastori con il loro lavoro custodiscono e plasmano il paesaggio. Cosa sarebbero le crete senesi o le balze volterrane, il Mugello e la Maremma senza le greggi al pascolo?”.

L’APPT associa 50 allevatori presenti sul territorio toscano e ha conferito nel 2020 oltre 2.200.000 litri di latte ovino alla Cooperativa Il Forteto. La Cooperativa Il Forteto, 72 soci, 82 dipendenti ha lavorato nel corso del 2020 oltre 5 milioni di litri di latte tra ovino e bovino.