Latte, Verrascina, Copagri: bene Patuanelli su convocazione tavolo e margine 3 centesimi

“Prendiamo con atto con soddisfazione delle parole del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, che durante l’odierno question time in aula del Senato ha preannunciato l’intenzione di riconvocare il tavolo latte per la settimana in corso per portare avanti il confronto sull’annosa problematica della formazione del prezzo del latte alla stalla, lasciando intendere che a suo avviso ci sono i margini per arrivare a un aumento della remunerazione per gli allevatori”.

Così ad AGRICOLAE il presidente Copagri Franco Verrascina.

“Da parte nostra non faremo mancare il nostro apporto fattivo e costruttivo; crediamo infatti che il tavolo sia un fondamentale strumento per confrontarsi e per fare sintesi tra le esigenze dei diversi anelli della filiera. riteniamo inoltre che quella messa sul tavolo sia una proposta coerente, in linea con momento di grande difficoltà che stanno vivendo le stalle italiane”.