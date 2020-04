LAVORATORI AGRICOLI, MANTEGAZZA (UILA): ESTESI DIRITTI A BRACCIANTI AGRICOLI. TRIDICO (INPS) E CATALFO: SCONFITTO CAPORALATO, MA RENDERE PIÙ TRASPARENTE INCROCIO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

“Ci siamo battuti perché si affrontasse questo problema dell’estensione dei diritti previdenziali ai braccianti agricoli senza rinviare ulteriormente una grave problematica, risolta oggi grazie all’aiuto dell’INPS e del Ministero del lavoro” dichiara nel corso della conferenza web il Segretario generale Uila, Stefano Mantegazza.

“Viene meno ora la distinzione tra attività agricole e quindi la verifica dell’Inps riguarderà unicamente il lavoro svolto effettivamente dal dipendente. Con la circolare si chiarisce inoltre che se il lavoratore svolge attività agricola allora va inquadrato in quel campo, indipendentemente dall’attività dell’imprenditore” prosegue.

“Si cambia in questo modo la condizione di migliaia di lavoratori, consentendo a chi è sfruttato da false cooperative di non perdere le giornate di lavoro e le prestazioni assistenziali e previdenziali. Si sana e si costruisce un futuro più certo che consentirà di denunciare le condizioni di chi lavora in nero. Non c’è più il rischio di vedersi cancellate le giornate di lavoro e questo permetterà di denunciare più facilmente i caporali” sottolinea Mantegazza.

“Nel Ministero del Lavoro e nell’Inps abbiamo trovato comprensione e attenzione del problema, con decisioni che segnano una pagina nuova per il settore” ribadisce.

“In merito ai voucher questi sono stati normati, nella sua ultima stesura, nel decreto dignità ad inizio legislatura e che riteniamo definitiva, consentendo alle aziende di assumere anche disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e cittadini con reddito cittadinanza. Non crediamo necessaria una ulteriore semplificazione perché abbiamo una norma più che utile a soddisfare queste esigenze e che deve essere però marginale rispetto al lavoro dipendente, specialmente in agricoltura. Ulteriori semplificazioni non sono giustificate e potrebbero far nascere invece guerre tra poveri in un settore fragile come quello agricolo” chiarisce il segretario generale Uila.

“Questa circolare è un risultato importante che dimostra come le parti sociali e le istituzioni insieme possono arrivare a soluzioni importanti per la tutela del lavoro” dichiara il ministro del lavoro Nunzia Catalfo.

“Insieme al presidente Tridico abbiamo risolto la lotta al caporalato che ho posto sempre al centro del dibattito. Già abbiamo approvato un piano nazionale e questa circolare è un passo in avanti ma dobbiamo insistere in questa lotta senza tralasciare il problema. Il vero nodo riguarda l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro che deve avvenire in maniera trasparente e stiamo lavorando affinché si possa realizzare in misura sempre maggiore” sottolinea il ministro.

“Il dialogo porta alla soluzione dei problemi e la tutela dei lavoratori deve essere sempre la priorità, specialmente nel settore agricolo che è debole e spesso preda dei caporali.

Sul tema dei trasporti ho poi coinvolto il ministero per affrontare in modo corretto questa questione” chiarisce Catalfo.

Sui voucher poi conclude: “Non sono necessari ulteriori interventi normativi ma invece interventi che agevolino l’incrocio domanda-offerta di lavoro, così da neutralizzare il caporalato”.

“L’attività ordinaria dell’istituto anche in questa emergenza continua ad essere assicurata. Questa emergenza sottolinea inoltre l’importante ruolo di sentinella svolto dai sindacati ed anche come la lotta al caporalato sia diventato un pilastro della nostra attività” sottolinea il presidente Inps Pasquale Tridico.

“Con questa circolare 56 del 23 aprile 2020 abbiamo stabilito che ciò che conta è l’attività svolta effettivamente dal lavoratore a prescindere dall’inquadramento del datore di lavoro e del contratto, e dimostra come il rispetto dei lavoratori e lotta al caporalato rappresentino le nostre basi” spiega Tridico.

“Il lavoratore che abbia svolto attività legate all’agricoltura mantiene la propria posizione previdenziale e i diritti connessi, come quelli previdenziali. I problemi sorgono se il lavoratore non abbia svolto concretamente attività agricola, ma ci sono strumenti paracadute come la naspi. Lavoriamo in simbiosi con il Ministero lavoro ed abbiamo ottenuto un importante risultato” ribadisce il presidente dell’INPS.

“I lavoratori interessati da questa circolare adesso non sono molti ma ci interessa in prospettiva, poiché se non l’avessimo realizzata sarebbero aumentati.

Sono 20/25.000 quelli interessati ma sostanzialmente è una norma che vale per il futuro e che già oggi sana le posizioni indebite” conclude Tridico.

