Lavoro agricolo, Todini, Agronetwork: No a preconcetti sul contoterzismo”

"Questo webinar sull’esternalizzazione nell’agricoltura nasce per immaginare una filiera del lavoro. Abbiamo necessità di superare alcuni limiti, come quelli del caporalato. Questo è possibile attraverso l’impegno di tutti, imprenditori, sindacati e governo. Diventa molto complicato oggi per una azienda agricola di raggiungere il giusto profitto e le difficoltà di accedere alle misure della Pac sta creando un problema. Gli imprenditori più forti hanno cercato di diversificare, mentre quelle piccole soffrono il disallineamento tra la parte economica e quella finanziaria, che è arrivata ad un anno di differenza. Non bisogna etichettare negativamente il contoterzismo, che fa fatto in maniera trasparente. Deve esserci un beneficio doppio, all’imprenditore e a chi offre il servizio, che va fatto seguendo tutta la normativa. La pandemia si supera tramite filiera e rete, anche tramite consorzi che utilizzino fiscalità di vantaggio, che però ancora non si vedono all’orizzonte, soprattutto in alcune zone d’Italia”.

