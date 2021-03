Lavoro, AIC: sosteniamo la mobilitazione dei lavoratori agricoli

“Le richieste avanzate dai lavoratori agricoli nella manifestazione di oggi davanti al Parlamento sono giuste e condivisibili perciò esprimiamo pieno sostegno al presidio convocato dai sindacati confederali di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil”. Lo afferma in una nota l’Associazione Italiana Coltivatori, la quale sottolinea come le imprese agroalimentari debbano unire la propria voce a quella dei lavoratori agricoli, che hanno diritto ad essere inclusi nel Dl Sostegni. “Il comparto nel suo insieme, con sforzi e sacrifici di imprese e lavoratori, ha garantito agli italiani la tranquillità del cibo quotidiano. Ora dobbiamo impegnarci per non lasciare indietro nessuno anche sui giusti sostegni” - dichiara il Presidente nazionale di AIC Giuseppino Santoianni - “Non da ultimo per ordine di importanza, la battaglia per far arrivare i finanziamenti europei solo alle aziende rispettose dei diritti, che rifiutano le pratiche di caporalato e lo sfruttamento del lavoro, non può che vederci ancora una volta uniti. I diritti non si negoziano, si rispettano e si rafforzano insieme”.

