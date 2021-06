Lavoro, Alleanza Cooperative: avviso comune in linea con impegno cooperative a salvaguardare l’occupazione

“Va in ogni caso considerato – aggiunge Lusetti – che gli impatti della crisi sono stati fortemente asimmetrici, per cui questa fase va affrontata differenziando le misure per settore: accelerando dove la situazione lo consente, rallentando nei comparti più colpiti, dove le conseguenze sociali della crisi rischiano di sommarsi a inevitabili ristrutturazioni. Ora, però, abbiamo una sfida aggiuntiva: affrontare lo sblocco dei licenziamenti non solamente con i tradizionali strumenti del confronto sociale, ma anche investendo, finalmente, in formazione e politiche attive del lavoro. Per questo riteniamo che l’avviso comune che abbiamo sottoscritto sia tra gli strumenti importanti per facilitare processi di ristrutturazione aziendale, evitando esuberi laddove possibile”.

