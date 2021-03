Lavoro in Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): Vinceremo la sfida solo con personale formato e qualificato

“Il nostro settore contribuisce per 540 miliardi annui nel Pil, parliamo del primo comparto nazionale. Il nostro compito è migliorare i settori della produzione, preservando la natura. Le sfide saranno vinte solo se avremo un personale altamente formato e qualificato. Le parti sociali hanno trovato forme di accordo che hanno giovato al tutto il sistema produttivo nazionale, sostituendosi anche allo stato. Nelle imprese agricole si instaura un rapporto diretto da imprenditore e dipendenti e dunque il tema più ampio per il futuro si basa su alcune riflessioni. La stella polare rimane il contratto collettivo nazionale, l’anno prossimo sarà rinnovato e dovrà essere rivoluzionario. Confagricoltura è disponibile a parlare di un modello di sviluppo molto forte, che superi le difficoltà attuali. Le imprese non possono essere lasciate sole e una delle conseguenze è l’esternalità, che costituisce una sconfitta per tutti. Il mercato del lavoro deve riuscire a incrociare domanda e offerta. Agrijob nasce per questo, per dare possibilità di dare un lavoro stabile, tanto che molti cittadini sono rimasti a lavorare in campagna. Raccolgo tutte le sfide lanciate dai segretari generali del lavoro e per questo vogliamo qualificare il lavoro, anche degli imprenditori. Attraverso gli entri bilaterali e il nuovo contratto dobbiamo rafforzare la somministrazione del lavoro, evitando le cooperative senza terra che fanno tanto male al nostro mondo”.

