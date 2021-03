Lavoro in agricoltura, Rota (Fai-Cisl): Lavoratori agricoli considerati di seconda fascia dal governo

“Nel mondo agricolo abbiamo 900mila occupati a tempo determinato di cui 350mila sono di origine extracomunitaria. Siamo in un momento delicato perché i lavoratori agricoli vengono considerati di seconda fascia, seppure essenziali. Le misure del governo non hanno inviato nulla come sostegno. Ad esempio gli agriturismi hanno sofferto, ma anche quello florovivaistico, come del resto altri. Per questo serve una spinta collegiale, anche per l’occupazione. Su questo fronte abbiamo una grande fortuna, la flessibilità del contratto agricolo, che si basa su due livelli. In Italia abbiamo 90 enti bilaterali dove sono presenti i maggiori player. Umana cerca di dare una risposta ai bisogni, sia per formare che per dare risposte agli imprenditori, grazie appunto all’esternalizzazione”.

