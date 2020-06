LAVORO, ROTA (FAI CISL): CORDOGLIO VITTIMA PANIFICIO VICENZA, AZZERARE RISCHI

“Ad Altavilla Vicentina ieri ancora un’altra vittima sul lavoro. Si chiamava Fabio Cecchetto, aveva 48 anni e lavorava nella Morato Pane. È stato trovato senza vita nel piazzale esterno al magazzino, sembra a causa di un malore. Ma in attesa delle verifiche, l’unica cosa che sappiamo è che un altro lavoratore non ha fatto ritorno a casa. In questo momento di forte dolore esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo tutti ai familiari e ai colleghi della vittima. Ma ribadiamo che serve una grande campagna informativa perché di sicurezza e salute non possiamo parlarne solo davanti a emergenze come il Coronavirus o ai morti sul lavoro. Occorre promuovere il concetto del ‘rischio zero’: vuol dire che non è impossibile azzerare i rischi, gli infortuni, le malattie professionali, lo sfruttamento, in tutti i luoghi di lavoro, ma possiamo farlo soltanto richiamando imprese e istituzioni a usare costantemente tutti gli strumenti formativi possibili con cui fare prevenzione, garantire l’applicazione delle norme, innalzare la qualità del lavoro”.

