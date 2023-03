Lavoro. Sottosegretario Masaf, La Pietra, giusto valore al prodotto è garanzia per l’intero sistema economico e sociale

"Dare il giusto valore al prodotto per realizzare un sistema sociale ed economico più equo. Questo il messaggio del mio intervento al 41° Congresso Nazionale di Legacoop, nel quale ho ribadito l'importanza di garantire un'adeguata retribuzione al produttore, perché ritengo sia la strada giusta a garanzia di tutti i lavoratori. Correggere le storture esistenti, ad esempio, nella filiera agroalimentare, permetterà a chi produce di non vedersi mortificato nella sua attività e nel contempo offrirà ai consumatori un bene ad un prezzo accessibile. Se il bene che un agricoltore vende lo ritroviamo a prezzi decuplicati negli scaffali si rischia di inceppare tutto il meccanismo economico, con una contrazione della domanda e dell'offerta, che va a danno dei lavoratori. Attribuire un giusto valore ai prodotti, non solo nell'agricoltura, ma in ogni campo, è una garanzia per produttori, lavoratori e per tutti noi. Avendo ben chiaro questo obiettivo io e il governo Meloni stiamo lavorando, senza pregiudizi e ideologismi, proprio per creare condizioni più eque di lavoro, di produttività e conseguentemente di accesso ai beni per i cittadini".

È quanto dichiara il Sottosegretario Masaf, Patrizio La Pietra