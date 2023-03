Lazio, Rinaldi: lavori pubblici sono uno dei settori strategici per rendere la Regione Lazio motore di sviluppo

“Sono sinceramente onorata della scelta del Presidente Francesco Rocca che mi permetterà di lavorare nei settori cui ho dedicato interamente la mia vita professionale. Insieme al Presidente, ringrazio il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, con il quale ho lavorato in maniera seria e proficua in questi anni al Comune di Rieti, e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, per aver condiviso pienamente questo percorso. A seguito delle dovute riflessioni personali e familiari, ho accettato con grande senso di responsabilità, amore per il territorio e profondo rispetto per le enormi sfide che abbiamo davanti a noi. I lavori pubblici sono uno dei settori strategici per rendere la Regione Lazio motore di sviluppo per tutti i territori. Ovviamente, rappresentare la provincia di Rieti all’interno della Giunta del Lazio, e occuparmi anche del delicatissimo tema della ricostruzione post-sisma, mi riempie d’orgoglio e mi carica di grandi responsabilità per le quali garantisco fin d’ora il massimo impegno possibile. Assicuro la piena, totale e immediata disponibilità a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni territoriali per onorare al meglio l’incarico ricevuto”. Cosi l’assessore ai lavori pubblici e alla ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi