LE BATTUTE DI MASSIMO FIORIO: TRA SOVRANISMO ALIMENTARE E NUOVA TECNOLOGIA. COME CAMBIA IL CIBO IN TEMPO DI COVID

L’epidemia Covid-19, il lock-down che ha progressivamente e rapidamente chiuso il mondo e le modalità di lento, lentissimo ritorno alla normalità hanno imposto ed imporranno un cambio della nostra quotidianità con un impatto sulle nostre abitudini di vita che si trascinerà nel tempo.

Riguardano la nostra socialità, i nostri consumi ed inevitabilmente come dimensione che riguarda entrambi gli aspetti: il cibo.

L’antropologo Tullio Sepilli in Per un’antropologia dell’alimentazione afferma che la nutrizione, oltre ad essere un bisogno biologico, è una “risposta sociale”. I comportamenti connessi alla nutrizione travalicano il semplice bisogno di cibo trovando fondamento nel modo di produzione, nell' assetto delle strutture organizzative e istituzionali direttamente o indirettamente correlate con il modo di produzione e con le forme di cultura. Il consumo di cibo risulta inserito nel contesto storico-sociale cosi come il bisogno stesso. La risposta comportamentale e istintuale al bisogno biologico di nutrizione è insomma fortemente modificata, nell'uomo, dall’intermediazione di un insieme di processi attinenti alla sfera del sociale.

Da questo punto di vista il Covid rappresenta un vettore di cambiamento straordinario ed inaspettato con cui fare i conti. Basti vedere come, negli ultimi anni, siano cambiate le abitudini alimentari e i processi di acquisto dei consumatori in risposta alle difficoltà economiche causate dalla crisi, alle crescenti patologie che portano ad avere un determinato stile alimentare e, più in generale, all’emergere di nuovi stili di vita.

In generale si è assistito ad una capacità da parte del consumatore di acquisire “competenza” alimentare su più livelli. Gli uomini e le donne che consumano, diventano tecnicamente più preparati e in grado di esprimere richieste al mondo della produzione e della distribuzione, con atteggiamenti “critici”, sino a convincersi di potersi porre allo stesso livello dei produttori e dei distributori. L’attenzione riguarda non solo “come” le merci possono soddisfare i bisogni, ma anche il processo di produzione, dove si esige sempre più di conoscerne i “retroscena”.

Evoluzione significa anche multicanalità negli acquisti, frequentazione di più formati- dagli iper ai super mercati, dagli hard ai soft discount, dai farmer’s market ai negozi di vicinato – che, di conseguenza, dà la possibilità di un maggior confronto tra qualità, prezzi e servizi.

Tra le tendenze in atto e che più marcatamente hanno influito sull’ alimentazione quotidiane senz’altro c’è una sorta di “medicallizzazione” del consumo di cibo con la crescente tendenza ad esprimere i valori nutrizionali in calorie. E’ solo una delle grandi tendenze che incidono sulla cucina contemporanea: ad essa si accompagna una marcata propensione alla destrutturazione del pasto che viene semplificato, si mangia fuori casa e, spesso, da soli e nei luoghi più diversi, senza seguire uno specifico insieme di norme rituali. Il boom del fast food, la produzione di massa, la diffusione delle monoporzioni, il cibo pronto, il cibo come commodity sono soltanto alcuni aspetti che si accompagnano ad una “risacralizzazione”, una rinnovata ritualizzazione dell’atto del consumo del cibo, il cibo di marca.

Dentro la dinamica evolutiva del consumo e degli stili di consumo alimentare la pandemia avrà un duplice impatto. In primo luogo una sorta di destrutturazione delle filiere lunghe con una circolazione rallentata di prodotto e di materia che si normalizzerà nel corso del tempo, ma che consentirà il riconoscimento del valore strategico dell’approvvigionamento alimentare nazionale.

Gli appelli a consumare italiano che arrivano da ogni parte si accompagnano a forme di sovranismo alimentare che possono avere sbocchi protezionisti o, come ci si augura, una ritrovata necessità di, se non piani produttivi nazionali, almeno politiche attive in grado di mettere in condizioni il nostro paese di recuperare parte della capacità produttiva persa in questi anni.

L’Italia è in grado di produrre appena l'80-85% del nostro fabbisogno alimentare, contro il 92% del 1991.

In neanche 20 anni abbiamo ridotto dal 7 al 12% la nostra sovranità alimentare. In questo senso un piano per recupero di terreni, la disponibilità per investimenti a giovani agricoltori è fondamentale.

L’altra grande questione è l’impatto sulla HO.RE.CA che la chiusura prima e le misure di distanziamento sociale poi, stanno producendo e produrranno su questo sbocco importante.

Ristoranti, bar, pizzerie, hotel, mense, servizi di catering: mai come ora hanno attraversato una fase così buia. Nell’attesa di capire quando e come riapriranno, le soluzioni messe in campo, come il delivery e l’asporto, per affrontare il calo vertiginoso di attività rappresentano solo una risposta parziale. Se nelle città ciò può condurre ad una rimodulazione dei tempi e delle fasce del consumo dei pasti con un anticipo e un allungamento degli orari come avviene peraltro in altri paesi, fuori dalle città, anche in quelle aree che in questi anni hanno vissuto un attenzione crescente da parte di un turismo esperienziale, il rischio è la desertificazione di quelle opportunità commerciali e di sbocco per il prodotto nazionale.

Il circolo virtuoso turismo-enograstronomia-export rischia di spezzarsi con danni significativi per quelle produzioni tradizionali di qualità, per le produzioni DOP e IGP che con i territori di provenienza hanno innescato economie importanti. Da questo punto di vista sono da considerare e guardare con attenzione quei processi di digitalizzazione “esperienziali” in grado di trasferire informazioni, dati e “esperienze” a consumatori interessati a conoscere anche a distanza eccellenze e tradizioni enogastronomiche.

E’da valutare con attenzione la crescita della competenza digitale dei consumatori la cui combinazione nell’uso di smartphones e social media sta modificando i modelli di consumo e le tradizionali modalità del processo decisionale prima dell’acquisto. Forse più dei grandi players dell’e-commerce che rischiano di presentare in modo impersonale i prodotti, per quel tipo di produzioni è più utile pensare a piattaforme con forte capacità di comunicare identità e distintività.

In estrema sintesi, da queste primissime e insufficienti osservazioni lo scenario che si sta già profilando sotto i nostri occhi ha da una parte accellerato processi già in corso e dall’altro porterà a trasformazioni economiche, sociali ed antropologiche non irrilevanti.

Massimo Fiorio

-RIPRODUZIONE RISERVATA-