Le congratulazioni di Confagricoltura a Lamberto Frescobaldi, neo presidente Uiv

“Congratulazioni a Lamberto Frescobaldi per l’elezione a presidente della UIV. In un momento storico particolarmente complesso, in cui le imprese sono chiamate ad una responsabilità ancora maggiore, il ruolo dell’associazione e di tutta la filiera sarà fondamentale per far ripartire il Paese”. Lo dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito all’elezione di Lamberto Frescobaldi a presidente dell’Unione Italiana Vini, riferimento istituzionale per il mondo vitivinicolo.

Frescobaldi, componente della Giunta nazionale di Confagricoltura e al vertice di una delle più importanti realtà del settore, in Toscana e in Italia, guiderà la UIV per il prossimo biennio.

“Questo riconoscimento conferma il suo impegno per la tutela del comparto vitivinicolo italiano; siamo certi che la sua autorevolezza contribuirà a valorizzare ancor di più il made in Italy sui mercati mondiali, riconquistando quel clima di fiducia delle imprese e favorendo la ripresa”.

Congratulazioni anche ai vicepresidenti che affiancheranno Frescobaldi: Sandro Sartor (AD Ruffino Group) e Chiara Lungarotti (Amministratore unico Cantine Lungarotti).